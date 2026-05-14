НОВОСТИПолитика

Шойгу назвал условия для завершения украинского конфликта

Секретарь Совбеза заявил о необходимости устранения всех первопричин

14 мая 2026, 19:06, ИА Амител

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу /Фото: kremlin.ru
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу /Фото: kremlin.ru

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о неизменности позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от дипломатического пути. Его цитирует "Коммерсант".

«Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин», — отметил Шойгу на встрече секретарей Советов безопасности стран — участниц ШОС в Бишкеке.

Экс-министр добавил, что Киев "раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться" из-за "лицемерной поддержки" со стороны Запада. Последний, по мнению Шойгу, намеренно затягивает конфликт.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Украине необходимо вернуться к "внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам".

СВО Политика Сергей Шойгу
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

20:55:17 14-05-2026

Самый кристальный министр. Когда всё его окружение воровало, он устоял. Красавчик.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:25:56 14-05-2026

Или воровать меньше надо было

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:57:06 15-05-2026

он теперь как медведев, только финляндию не брал

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

11:32:50 15-05-2026

условий у украины нет
условия сейчас у блока нато и они появятся толлько когда европу бомбить начнут
базы, заводы дронов, дороги, электростанции итд итп

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:36:47 15-05-2026

У шойгу в совбезе замы, надеемся, не воруют? А то ему не везёт как-то с замами.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров