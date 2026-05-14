Шойгу назвал условия для завершения украинского конфликта

Секретарь Совбеза заявил о необходимости устранения всех первопричин

14 мая 2026, 19:06, ИА Амител

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу /Фото: kremlin.ru

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о неизменности позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от дипломатического пути. Его цитирует "Коммерсант".

«Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин», — отметил Шойгу на встрече секретарей Советов безопасности стран — участниц ШОС в Бишкеке.

Экс-министр добавил, что Киев "раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться" из-за "лицемерной поддержки" со стороны Запада. Последний, по мнению Шойгу, намеренно затягивает конфликт.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Украине необходимо вернуться к "внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам".