Шойгу назвал условия для завершения украинского конфликта
Секретарь Совбеза заявил о необходимости устранения всех первопричин
14 мая 2026, 19:06, ИА Амител
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о неизменности позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от дипломатического пути. Его цитирует "Коммерсант".
«Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин», — отметил Шойгу на встрече секретарей Советов безопасности стран — участниц ШОС в Бишкеке.
Экс-министр добавил, что Киев "раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться" из-за "лицемерной поддержки" со стороны Запада. Последний, по мнению Шойгу, намеренно затягивает конфликт.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Украине необходимо вернуться к "внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам".
20:55:17 14-05-2026
Самый кристальный министр. Когда всё его окружение воровало, он устоял. Красавчик.
21:25:56 14-05-2026
Или воровать меньше надо было
09:57:06 15-05-2026
он теперь как медведев, только финляндию не брал
11:32:50 15-05-2026
условий у украины нет
условия сейчас у блока нато и они появятся толлько когда европу бомбить начнут
базы, заводы дронов, дороги, электростанции итд итп
13:36:47 15-05-2026
У шойгу в совбезе замы, надеемся, не воруют? А то ему не везёт как-то с замами.