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В Госдуме объяснили, почему Европа не должна участвовать в переговорах по Украине

Непонятно, что в этом процессе будут делать страны ЕС и в чем их функция

13 мая 2026, 13:29, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В Германии заявили, что должны быть два посредника от Европы на переговорах с Россией по Украине. В беседе с aif.ru депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что остается вопрос о том, почему ЕС вообще должен участвовать в переговорах.

«Есть большой вопрос, почему Европа вообще должна участвовать в этом? Зеленский недавно заявил, что пойдет на переговоры и там должна быть Европа. С другой стороны, переговоры должны вести только Россия и Украина. Определенную ответственность взял на себя Трамп — попытаться договориться, убедить Зеленского сесть за стол переговоров. А что будет делать Европа? В чем ее функция?» — недоумевает Журова.

Она отметила, что лидеры всех стран, финансирующих Украину, заявляют о желании приблизить мирное соглашение. При этом, скорее всего, они просто хотят прославиться.

«А потом выясняется, что люди переворачиваются и полностью меняют свои взгляды. Они еще между собой никак не разберутся», — уточнила Журова.

Ранее Россия допустила участие арабских стран в переговорах по Украине. Замглавы МИД Георгий Борисенко поблагодарил ближневосточных партнеров за содействие и не исключил новых контактов.

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

14:43:21 13-05-2026

С 2014 года 12 лет уже перговоры идут. А вообще Украина сразу после распада СССР в НАТО собралась и ее уже 35 лет уговаривают не делать этого

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Гость

19:01:44 13-05-2026

«Непонятно, что в этом процессе будут делать страны ЕС и в чем их функция». В Европе сидит часть бенефициаров действий Киева, а еще там сидят те, кто пилит выделенные деньги. Если в Госдуме этого не понимают ………

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