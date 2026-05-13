Непонятно, что в этом процессе будут делать страны ЕС и в чем их функция

13 мая 2026, 13:29, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В Германии заявили, что должны быть два посредника от Европы на переговорах с Россией по Украине. В беседе с aif.ru депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что остается вопрос о том, почему ЕС вообще должен участвовать в переговорах.

«Есть большой вопрос, почему Европа вообще должна участвовать в этом? Зеленский недавно заявил, что пойдет на переговоры и там должна быть Европа. С другой стороны, переговоры должны вести только Россия и Украина. Определенную ответственность взял на себя Трамп — попытаться договориться, убедить Зеленского сесть за стол переговоров. А что будет делать Европа? В чем ее функция?» — недоумевает Журова.

Она отметила, что лидеры всех стран, финансирующих Украину, заявляют о желании приблизить мирное соглашение. При этом, скорее всего, они просто хотят прославиться.

«А потом выясняется, что люди переворачиваются и полностью меняют свои взгляды. Они еще между собой никак не разберутся», — уточнила Журова.

Ранее Россия допустила участие арабских стран в переговорах по Украине. Замглавы МИД Георгий Борисенко поблагодарил ближневосточных партнеров за содействие и не исключил новых контактов.