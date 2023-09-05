Шойгу задали вопрос об экс-командующем в зоне СВО Суровикине

Журналистов интересовало, ведется ли расследование в отношении генерала

05 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Министру обороны России Сергею Шойгу задали вопрос об экс-командующем в зоне специальной военной операции (СВО) Сергее Суровикине. Об этом сообщает "Интерфакс".

Журналисты спросили у Шойгу, ведется ли расследование в отношении Суровикина. Министр не стал отвечать на их вопрос.

Напомним, что Суровикин командовал войсками в зоне спецоперации с октября 2022 года. 24 июня он обратился к идущим на Москву бойцам ЧВК "Вагнер". С тех пор, до 4 сентября, генерал больше не появлялся в публичном пространстве. Накануне его фото опубликовала журналистка Ксения Собчак.

Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске. Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова.