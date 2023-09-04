НОВОСТИПолитика

Собчак опубликовала первое фото Суровикина после "исчезновения"

"Генерал Армагеддон" был замечен в Москве с женой

04 сентября 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: "Кровавая Барыня"
Фото: "Кровавая Барыня"

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала Сергея Суровикина. Кадр она разместила в своем Telegram-канале "Кровавая Барыня".

На снимке Суровикин запечатлен со своей супругой.

"Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", – добавила она.

Напомним, Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске. На публике его не видели с 24 июня – дня мятежа ЧВК "Вагнер".

Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова. Суровикин остался руководить координационным комитетом. 

Политика Армия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

07:21:46 05-09-2023

Вот молодец Собчак, может и Пригожина найдет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:40 05-09-2023

Не похож.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:29 05-09-2023

Гость (07:32:40 05-09-2023) Не похож.... Пытали.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:48:24 05-09-2023

Шифруется.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:16 05-09-2023

Вот его бы министром обороны, давно бы хахлов разгромил.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:26:11 05-09-2023

просто работает с документами

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостья

12:53:43 05-09-2023

Из кустов подглядывала эта "барыня"? А это разве законно - без ведома человека сфот-ать его (с супругой),- и - выложить на всеобщее обозрение? "вторжение в частную жизнь"? На массовых мероприятиях (парады, публичные выступления) - там, конечно, фотографируй сколько угодно; но в данном случае, подленько как-то получается с её стороны. Каждый может примерить ситуацию на себя - понравится кому-нибудь такое тайное (из кустов) фотографирование себя с близким человеком в парке?!

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров