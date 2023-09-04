Собчак опубликовала первое фото Суровикина после "исчезновения"
"Генерал Армагеддон" был замечен в Москве с женой
04 сентября 2023, 23:31, ИА Амител
Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала Сергея Суровикина. Кадр она разместила в своем Telegram-канале "Кровавая Барыня".
На снимке Суровикин запечатлен со своей супругой.
"Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", – добавила она.
Напомним, Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске. На публике его не видели с 24 июня – дня мятежа ЧВК "Вагнер".
Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова. Суровикин остался руководить координационным комитетом.
07:21:46 05-09-2023
Вот молодец Собчак, может и Пригожина найдет
07:32:40 05-09-2023
Не похож.
08:44:29 05-09-2023
Гость (07:32:40 05-09-2023) Не похож.... Пытали.
07:48:24 05-09-2023
Шифруется.
08:45:16 05-09-2023
Вот его бы министром обороны, давно бы хахлов разгромил.
09:26:11 05-09-2023
просто работает с документами
12:53:43 05-09-2023
Из кустов подглядывала эта "барыня"? А это разве законно - без ведома человека сфот-ать его (с супругой),- и - выложить на всеобщее обозрение? "вторжение в частную жизнь"? На массовых мероприятиях (парады, публичные выступления) - там, конечно, фотографируй сколько угодно; но в данном случае, подленько как-то получается с её стороны. Каждый может примерить ситуацию на себя - понравится кому-нибудь такое тайное (из кустов) фотографирование себя с близким человеком в парке?!