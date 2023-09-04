Собчак опубликовала первое фото Суровикина после "исчезновения"

"Генерал Армагеддон" был замечен в Москве с женой

04 сентября 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: "Кровавая Барыня"

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала Сергея Суровикина. Кадр она разместила в своем Telegram-канале "Кровавая Барыня".

На снимке Суровикин запечатлен со своей супругой.

"Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", – добавила она.

Напомним, Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске. На публике его не видели с 24 июня – дня мятежа ЧВК "Вагнер".

Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова. Суровикин остался руководить координационным комитетом.