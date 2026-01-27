НОВОСТИОбщество

Штрафы за запрет ребенку общаться с одним из родителей планируют увеличить

Минимальная сумма санкции составит пять тысяч рублей

27 января 2026, 15:05, ИА Амител

В России планируется увеличение денежных взысканий для родителей, препятствующих общению ребенка с отцом или матерью и умышленно скрывающих информацию о его местонахождении. Существующий штраф в размере 2–3 тысяч рублей будет увеличен до 5–10 тысяч рублей. Данные поправки получили одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, о чем изданию "Ведомости" сообщили два источника: один, имеющий отношение к комиссии, и второй, работающий в аппарате правительства.

Более высокие штрафы будут применяться и в ситуациях, когда гражданин не соблюдает решение суда, касающееся порядка осуществления родительских прав и определения места проживания ребенка.

Также усиливается ответственность за повторные случаи нарушений. В настоящее время за подобные действия предусмотрен штраф в размере 4–5 тысяч рублей или административный арест сроком до пяти суток. В дальнейшем сумма штрафа возрастет до 15–20 тысяч рублей, при этом максимальный срок административного ареста останется прежним.

Avatar Picture
Шинник

15:20:35 27-01-2026

как сказал бы "Антибиотик" из "Бандитского Питербурга"
- Что происходит ? Что происходит ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:31 27-01-2026

Ну назначили мамашке 5 рублей штраф. Ну с алиментов она их отдаст. Фактически ребенок будет обделен дважды. 1. Когда отец не дает воспитание. 2. Когда деньги предназначенные для него будут отдану государству в виде штрафа. Введение штрафа это не решение проблемы. Должны быть другие рычаги. Например как принудительное изъятие ребенка у недобросовестной родительницы и передаче ребенка либо отцу либо органу опеки и попечительства в связи с грубым нарушения прав ребенка на нормальное развитие. Мамашки считают, что недавая ребенка отцу так наказывают бывшего мужа. Поступают они так по своему слабоумию. Чужой дядя никогда не даст сколько даст родной отец и в моральном и материальном плане. Зачем чужим дядям тратить деньги на чужого ребенка.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:22 27-01-2026

Гость (15:59:31 27-01-2026) Ну назначили мамашке 5 рублей штраф. Ну с алиментов она их о... Нормальный отец не допустит развода до совершеннолетия ребёнка или ребёнку определят проживание с отцом сразу после развода.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:11 27-01-2026

и кто будет всем этим заниматься/следить?

  0 Нравится
Ответить
