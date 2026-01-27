Штрафы за запрет ребенку общаться с одним из родителей планируют увеличить

Минимальная сумма санкции составит пять тысяч рублей

27 января 2026, 15:05, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В России планируется увеличение денежных взысканий для родителей, препятствующих общению ребенка с отцом или матерью и умышленно скрывающих информацию о его местонахождении. Существующий штраф в размере 2–3 тысяч рублей будет увеличен до 5–10 тысяч рублей. Данные поправки получили одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, о чем изданию "Ведомости" сообщили два источника: один, имеющий отношение к комиссии, и второй, работающий в аппарате правительства.

Более высокие штрафы будут применяться и в ситуациях, когда гражданин не соблюдает решение суда, касающееся порядка осуществления родительских прав и определения места проживания ребенка.

Также усиливается ответственность за повторные случаи нарушений. В настоящее время за подобные действия предусмотрен штраф в размере 4–5 тысяч рублей или административный арест сроком до пяти суток. В дальнейшем сумма штрафа возрастет до 15–20 тысяч рублей, при этом максимальный срок административного ареста останется прежним.