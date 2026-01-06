В России могут ввести обязательную встречу с медиатором перед разводом для пар с детьми
Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон о медиации
06 января 2026, 00:00, ИА Амител
Правительство России рассматривает возможность установления обязательного досудебного порядка урегулирования споров для супругов с несовершеннолетними детьми. Соответствующие предложения включены в план реализации семейной и демографической политики на 2026–2027 годы, пишет ТАСС.
Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон о медиации. В частности, для пар, имеющих детей, может быть введена обязательная информационная встреча с медиатором до подачи заявления о расторжении брака в суд. Также предлагается установить приостановление судебного производства на время проведения примирительной процедуры.
«В рамках реформы планируется создать единый федеральный реестр медиаторов, специализирующихся на семейных спорах, и определить уполномоченный государственный орган, ответственный за политику в этой сфере. Кроме того, граждан будут информировать о возможности медиации даже на стадии исполнения уже вынесенных судебных решений по семейным делам», – сообщает издание.
Ответственными за разработку законопроекта назначены Министерство юстиции, Министерство экономического развития, Министерство труда и социальной защиты и Министерство финансов Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что четвертый брак актера Виктора Логинова, прославившегося ролью Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", оказался на грани развала. Его жена, 27-летняя актриса Мария Гуськова, выступила с эмоциональным заявлением в соцсетях, объявив о подаче на развод и рассказав о тяжелых годах в браке.
08:48:30 06-01-2026
Очередная армия паразитов и бездельников? Психологов уже недостаточно? Надо еще таких наплодить должностей?
09:54:32 06-01-2026
Такие же бездельники, как в свое время третейские суды
10:18:35 06-01-2026
Медиаторы - в школе поясняют, что это примирительные процедуры.. Читают не только юристы, скорее всего у них свои сети..
15:33:08 06-01-2026
Да как же достали. Почему кому то ещё отчитываться ходить, что муж и жена решили развестись. С такими инициативами, ждите значительное снижение зарегистрированных браков