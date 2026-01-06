В России могут ввести обязательную встречу с медиатором перед разводом для пар с детьми

Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон о медиации

06 января 2026, 00:00, ИА Амител

Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Правительство России рассматривает возможность установления обязательного досудебного порядка урегулирования споров для супругов с несовершеннолетними детьми. Соответствующие предложения включены в план реализации семейной и демографической политики на 2026–2027 годы, пишет ТАСС.

Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон о медиации. В частности, для пар, имеющих детей, может быть введена обязательная информационная встреча с медиатором до подачи заявления о расторжении брака в суд. Также предлагается установить приостановление судебного производства на время проведения примирительной процедуры.

«В рамках реформы планируется создать единый федеральный реестр медиаторов, специализирующихся на семейных спорах, и определить уполномоченный государственный орган, ответственный за политику в этой сфере. Кроме того, граждан будут информировать о возможности медиации даже на стадии исполнения уже вынесенных судебных решений по семейным делам», – сообщает издание.

Ответственными за разработку законопроекта назначены Министерство юстиции, Министерство экономического развития, Министерство труда и социальной защиты и Министерство финансов Российской Федерации.

