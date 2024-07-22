Сибирскую школьницу, изрезавшую лицо красивой подруги, признали вменяемой

Если дело дойдет до суда и вину семиклассницы докажут, то ей грозит реальный срок

22 июля 2024, 18:00, ИА Амител

Нападавшая (слева) и пострадавшая (справа) / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на местных жителей

Юную жительницу Новосибирской области, которая заманила в лес подругу и с ножом напала на нее, признали вменяемой в московской психиатрической клинике, пишет "КП-Новосибирск".

"Девочка признана вменяемой", – рассказал источник издания.

В региональном СК отметили, что следователи уже получили заключение экспертизы. Окончательную оценку действиям несовершеннолетней дадут в рамках следствия.

По словам экспертов, если дело дойдет до суда и вину семиклассницы докажут, то ей грозит реальный срок. Если действия девочки расценят как причинение тяжкого вреда здоровью, то ей грозит до шести лет колонии, а если как покушение на убийство – до 10 лет.

Напомним, инцидент произошел 1 октября 2023 года. Девочки якобы пошли за грибами, в какой-то момент 14-летняя начала канцелярским ножом бить 13-летнюю подругу, у которой в итоге были изрезаны руки, шея, голова, горло и почти все лицо. Врачи пять часов оперировали пострадавшую, сейчас она проходит длительную реабилитацию.