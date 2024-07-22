Сибирскую школьницу, изрезавшую лицо красивой подруги, признали вменяемой
Если дело дойдет до суда и вину семиклассницы докажут, то ей грозит реальный срок
22 июля 2024, 18:00, ИА Амител
Юную жительницу Новосибирской области, которая заманила в лес подругу и с ножом напала на нее, признали вменяемой в московской психиатрической клинике, пишет "КП-Новосибирск".
"Девочка признана вменяемой", – рассказал источник издания.
В региональном СК отметили, что следователи уже получили заключение экспертизы. Окончательную оценку действиям несовершеннолетней дадут в рамках следствия.
По словам экспертов, если дело дойдет до суда и вину семиклассницы докажут, то ей грозит реальный срок. Если действия девочки расценят как причинение тяжкого вреда здоровью, то ей грозит до шести лет колонии, а если как покушение на убийство – до 10 лет.
Напомним, инцидент произошел 1 октября 2023 года. Девочки якобы пошли за грибами, в какой-то момент 14-летняя начала канцелярским ножом бить 13-летнюю подругу, у которой в итоге были изрезаны руки, шея, голова, горло и почти все лицо. Врачи пять часов оперировали пострадавшую, сейчас она проходит длительную реабилитацию.
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