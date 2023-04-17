Сибирячка похудела на четверть центнера и развелась с мужем, которого "переросла"

Мужу нравилось, как она выглядит, поэтому не было причин для резких перемен, но после причина появилась

17 апреля 2023, 18:28, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

29-летняя жительница Новосибирска изменила свою жизнь после того, как увидела свою фотографию с новогоднего утренника у сына – на снимке была необъятная женщина в жилете, пишет "КП-Новосибирск".

До беременности Инга весила 51-52 килограмма. Резко поправляться стала во время беременности, в итоге её вес увеличился на 40 килограммов. Проблема с лишним весом после родов никуда не делась.

"Но я спокойно к этому относилась: мужу нравилось, как я выгляжу, причин, чтобы резко меняться, у меня не было. Единственное, что бесило, – не могла подобрать себе одежду в обычных магазинах. И очень стеснялась, когда просила принести вещь на размер побольше", – рассказала сибирячка.

Всё изменилось спустя четыре года, когда Инга увидела фото с новогоднего утренника сына.

"Я не думала, что так выгляжу, – шар какой-то. И в тот момент я поняла, что должна выглядеть так, чтобы мой сын никогда меня не стеснялся. А всех близких я потом спрашивала, почему они мне не сказали, что я сильно потолстела?" – отметила Инга.

О своих планах похудеть она рассказала мужу, но он её не поддержал: сказал, что не получится. Инга ответила, что сделает это на спор.

Первым делом сибирячка отказалась от любимых конфет, под запрет также попало всё мучное, жирные колбасы. Потом отправилась в спортзал. Вскоре сбросила 25 килограммов.

"Мужу нравилось, что рядом с ним стройная, красивая жена. Но я поняла, что "переросла" эти отношения. Мы расстались, но остались друзьями", – отметила Инга.

Сейчас женщина весит 54 килограмма, в её жизни появился другой мужчина, который тоже занимается спортом. Но главное, подчеркнула Инга, это не внешние изменения, а то, что "дышать легче стало".

Ранее в Сибири мама десятерых детей похудела на полцентнера, развелась и хочет стать фитнес-тренером.