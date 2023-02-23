Сибирячка тыкала лицом в сугроб мальчика, который в шутку забрал перчатки у её сына

Мать потерпевшего намерена обратиться в полицию и прокуратуру

23 февраля 2023, 18:05, ИА Амител

Кадр из видео: "АСТ-54"

В Новосибирске женщина напала на первоклассника, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл 21 февраля на улице Красносельской.

По словам матери потерпевшего мальчика, он вместе другими детьми играл во дворе и в шутку отобрал у одноклассника перчатки, но потом вернул. А когда дети собирались домой, ребёнок всё рассказал об этом пришедшей за ним матери. В итоге горожанка схватила мальчика и лицом несколько раз кинула в снег. Это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

"Сын вернулся домой расстроенный и плаксивый. Он ничего не рассказывал до самой ночи. В этот момент в чат дома скинули скрин, что какая-то женщина избивает ребёнка, но по нему я не поняла, что это мой сын!" – рассказала женщина.

Перед сном горожанка всё же выяснила у сына, что произошло.

"Мама одноклассника схватила его за шею, уронила на землю и давай тыкать лицом в снег. Она его прям кидала! Потом дала ему подзатыльник и сказала: "Сначала ты пошутил, теперь я пошутила", – пересказала слова ребёнка женщина.

Врачи диагностировали у потерпевшего синяк на носу и лопнувший капилляр под глазом. Его мать уже готовит заявление в полицию и прокуратуру.