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Сибирячка тыкала лицом в сугроб мальчика, который в шутку забрал перчатки у её сына

Мать потерпевшего намерена обратиться в полицию и прокуратуру

23 февраля 2023, 18:05, ИА Амител

Кадр из видео: "АСТ-54"
Кадр из видео: "АСТ-54"

В Новосибирске женщина напала на первоклассника, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл 21 февраля на улице Красносельской.

По словам матери потерпевшего мальчика, он вместе другими детьми играл во дворе и в шутку отобрал у одноклассника перчатки, но потом вернул. А когда дети собирались домой, ребёнок всё рассказал об этом пришедшей за ним матери. В итоге горожанка схватила мальчика и лицом несколько раз кинула в снег. Это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

"Сын вернулся домой расстроенный и плаксивый. Он ничего не рассказывал до самой ночи. В этот момент в чат дома скинули скрин, что какая-то женщина избивает ребёнка, но по нему я не поняла, что это мой сын!" – рассказала женщина.

Перед сном горожанка всё же выяснила у сына, что произошло.

"Мама одноклассника схватила его за шею, уронила на землю и давай тыкать лицом в снег. Она его прям кидала! Потом дала ему подзатыльник и сказала: "Сначала ты пошутил, теперь я пошутила", – пересказала слова ребёнка женщина.

Врачи диагностировали у потерпевшего синяк на носу и лопнувший капилляр под глазом. Его мать уже готовит заявление в полицию и прокуратуру. 

Комментарии 19

  • А с чего писатель решил что бабёшка горожанка ? А если это лимита ? (бабёха может уехать из деревни, но деревня из бабёхи никогда)
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Какая разница кто откуда родом? Нельзя чужого ребёнка трогать.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Да ну... детские игры не имеют вмешательства яжемамок.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • На фото не кто не кого не тыкает в снег, она его только наклонила, возможно показывает что-то.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • А может, надо этому мальчику ещё добавить дома, чтобы неповадно было чужие перчатки отнимать
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Перед тем, как публиковать, необходимо все выяснить.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Необходимо, чтобы она ответила по закону за нападение на ребенка и причинение ему ущерба здоровью. Если подобное будет оставлено без наказания, то нападавшая почувствует свою безнаказанность и следующий раз будет действовать еще более разбойно.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Её можно понять, какой-то ушлёпок издевался над её ребёнком.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Непонятно,а почему виновата яжемать,надо наказывать как всегда учителей,они же у нас всегда виноваты
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Когда-то у нас в школе был такой мальчик. Из довольно обеспеченной семьи. Его любимая забава – портить вещи детей не очень состоятельных родителей. Знал, что за утраченную одежду ребенка будут ругать, да и сам станет переживать из-за ущерба семье. Мама-бизнесвумен только смеялась шалостям сыночка и над учителями, возмущенными поведениям негодяя. Пока другие ученики не изрезали его дорогую одежду из Европы на лоскутки. После этого всё прекратилось.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • "какой-то ушлёпок издевался над её ребёнком." --- Гость, если для вас первоклассник - ушлёпок, то вы кто? Не ушлёпок? Он что такого криминального сделал, что его здоровая баба швыряла лицом в снег? А она после этого не ушлёпок?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Он что такого криминального сделал,------------- вот этого мы как раз не знаем. похоже, он постоянно издевался над физически более слабым ребенком и его родители это поощряли. Вообще-то зимой отнять варежки - не такая уж безобидная затея. Довольно быстро можно получить обморожение конечностей и ампутацию пальцев.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Дети жестоки друг к другу, видимо маленький ypoд систематически издевался над более слабым одноклассником, причиняя тому душевные страдания. Конечно, мамаше ypoда это кажется безобидной шалостью. Пришлось восстановить справедливость, натыкав его мордой в снег, я полностью поддерживаю эту женщину на видео.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в статье написано, что он их вернул. Вы себя вспомните в детстве? Мальчишки во дворе шапки друг с друга сдергивали, возвращали потом. Или снег за шиворот друг другу пихали. Да, у мальчишек такие дурные игры. Но чтобы взрослый человек за это устроил физическую расправу над первоклашкой - это за гранью. Это дикарство, и нет ему никакого оправдания.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • А я всю зиму без перчаток/варежек хожу. Что-то никакого обморожения нет :-) и руки теплее, чем у тех, кто перчатки носит.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Ну зато теперь он побоится отнимать варежки и не только. Таких ушлепков только так учить. А мать должна не женщину искать, которая его наказала, а сама еще поддать ему. Рано или поздно с таким воспитанием его сначала на учет поставят, а потом и посадят. Так как мальчик берегов не видит, а мать его защищает.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • А я всю зиму без перчаток/варежек хожу. Что-то никакого обморожения нет :-) и руки теплее, чем у тех, кто перчатки носит.----------------- а я в детстве не любила варежки. Один раз в морозный день пошла из школы с голыми руками. расстояние сравнительно небольшое. После пальцы перестали слушаться, я их не чувствовала, не могла нажать кнопку звонка. Потом отошли. Но без перчаток/варежек теперь зимой совсем нельзя. Снова руки немеют и не действуют. Вот так. на всю жизнь.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Сегодня "в шутку" отнял перчатки, завтра смартфон, потом угонит автомобиль... Главное начать. Путь на зону.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Ну пожурила она его, может и правда её сына обидел, хотя задолбали уже яжматери, сосунков выращивают, которые потом всю жизнь под бабской юбкой скулить будут. Не мужики а бабы растут хилые.
    24 февраля, Гость   Ответить
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