Сильный ветер оторвал часть надписи ТРЦ "Пионер" в Барнауле
Популярный среди горожан торговый центр едва не лишился первой буквы в названии на вывеске
17 июля 2023, 08:45, ИА Амител
В Барнауле 16 июля сильный ветер оторвал часть надписи торгового центра "Пионер" на расположенной рядом металлической конструкции с названиями магазинов.
В паблике "Черное и Белое Барнаул" шутят, что ТРЦ теперь называется "Ионер", отчего он только "заиграл новыми красками".
По данным регионального Гидрометцентра, 17 июля в Алтайском крае также будет порывистый ветер, скорость которого может достигать 16 м/с. Однако в Барнауле усилений не ожидается, скорость ветра будет колебаться в пределах 4-9 м/с.
Напомним, в конце прошлой недели на Алтайский край обрушился штормовой ветер. В Яровом он сорвал шатер местного кафе, а также с разрушительными последствиями прошелся по Славгороду, Камню-на-Оби и другим населенным пунктам.
Губернатор Виктор Томенко заявлял, что власти оценивают ущерб от прошедшей стихии. При этом из-за непогоды есть и серьезно пострадавшие.
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