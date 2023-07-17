Сильный ветер оторвал часть надписи ТРЦ "Пионер" в Барнауле

Популярный среди горожан торговый центр едва не лишился первой буквы в названии на вывеске

17 июля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Черное и Белое Барнаул"

В Барнауле 16 июля сильный ветер оторвал часть надписи торгового центра "Пионер" на расположенной рядом металлической конструкции с названиями магазинов.

В паблике "Черное и Белое Барнаул" шутят, что ТРЦ теперь называется "Ионер", отчего он только "заиграл новыми красками".

По данным регионального Гидрометцентра, 17 июля в Алтайском крае также будет порывистый ветер, скорость которого может достигать 16 м/с. Однако в Барнауле усилений не ожидается, скорость ветра будет колебаться в пределах 4-9 м/с.

Напомним, в конце прошлой недели на Алтайский край обрушился штормовой ветер. В Яровом он сорвал шатер местного кафе, а также с разрушительными последствиями прошелся по Славгороду, Камню-на-Оби и другим населенным пунктам.

Губернатор Виктор Томенко заявлял, что власти оценивают ущерб от прошедшей стихии. При этом из-за непогоды есть и серьезно пострадавшие.