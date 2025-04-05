В Бийске шквалистый ветер повалил остановку и поломал ветки

Непогода бушует в регионе с 4 апреля

05 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/avto_Koleso8

Порывистый ветер повалил ветки и остановку в Бийске, сообщил телеграм-канал "Авто_КолесоVV" утром 5 апреля.

Автор опубликовал видеоролики с последствиями непогоды, на одном из которых можно увидеть в том числе наклоненный грузовой автомобиль.

"Похоже, что даже грузовику не поздоровилось в такой ветер", – сказал он.

Штормовой ветер обрушился на Алтайский край 4 апреля. По прогнозу, 5-го числа его скорость составит 15–20 м/с, но местами будут порывы до 25–30 м/с.

Температура по региону в светлое время суток составит +6...+11 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный дождь.

В МЧС призывали жителей к осторожности, а также не сжигать мусор и траву.

В Барнауле из-за непогоды накануне ввели режим повышенной готовности.