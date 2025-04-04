Силовики пришли с обысками в дорожный комитет Барнаула – источник
Причина проверки пока неизвестна
04 апреля 2025, 10:22, ИА Амител
В комитете по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула утром 4 апреля могли пройти обыски. Информацию об этом amic.ru подтвердил источник. Причина проверки со стороны силовиков пока неизвестна.
По словам собеседника издания, обыски состоялись на втором этаже комитета по дорожному хозяйству. К кому именно пришли силовики, источник ответить не смог. При этом правоохранители полностью закрыли второй этаж от других сотрудников ведомства, сообщили amic.ru.
Пока неизвестно, связаны ли обыски с делом бывшего главы дорожного комитета и вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, которое сейчас рассматривают в Центральном районном суде. Его обвиняют по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, Шеломенцев получил взятку 2 млн рублей через посредника, бывшего сотрудника комитета Сергея Щукина. За деньги он должен был помочь Бесчастному "забрать" маршруты № 41 и 78, которые, впрочем, бизнесмену так и не достались. Также Шеломенцева подозревают в получении взяток от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. При этом сам Шеломенцев получение взяток отрицает.
Напомним, в марте 2025 года, по информации amic.ru, обыски также прошли у главы Минстроя Алтайского края Ивана Гилева и директора Единого заказчика капитального строительства Алтайского края Александра Морозова. Они касались строительства поликлиники в Ребрихе.
10:33:48 04-04-2025
Не было, не было и вот опять. У них там толь эпидемия коррупции? Пусть попа позовут, пусть помещения окропит, изгонит бесов. Теперь ведь вся надежда только на попов. Ну и немного на равина.
12:14:24 04-04-2025
Гость (10:33:48 04-04-2025) Не было, не было и вот опять. У них там толь эпидемия корруп... Гы) смешно
11:10:23 04-04-2025
Лишь бы акты скрытых работ не успели сжечь, а то концов потом не найдешь.
11:37:40 04-04-2025
А бывших простили?
11:40:36 04-04-2025
работайте, братья! загляните в каждый комитет
17:44:18 04-04-2025
Элен без ребят (11:40:36 04-04-2025) работайте, братья! загляните в каждый комитет... «С жульём, допустим, надо бороться!»
11:42:54 04-04-2025
интересно, спрашивали ли про уборку снега, который всю зиму складывали на газоны вместо того, чтобы вывозить, как это предусмотрено правилами благоустройства города?
11:52:11 04-04-2025
гость (11:42:54 04-04-2025) интересно, спрашивали ли про уборку снега, который всю зиму ... так как обсуждаемый объект уже растаял, вопросов нет уже