Силовики пришли с обысками в дорожный комитет Барнаула – источник

Причина проверки пока неизвестна

04 апреля 2025, 10:22, ИА Амител

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула / Фото: 2GIS

В комитете по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула утром 4 апреля могли пройти обыски. Информацию об этом amic.ru подтвердил источник. Причина проверки со стороны силовиков пока неизвестна.

По словам собеседника издания, обыски состоялись на втором этаже комитета по дорожному хозяйству. К кому именно пришли силовики, источник ответить не смог. При этом правоохранители полностью закрыли второй этаж от других сотрудников ведомства, сообщили amic.ru.

Пока неизвестно, связаны ли обыски с делом бывшего главы дорожного комитета и вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, которое сейчас рассматривают в Центральном районном суде. Его обвиняют по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Шеломенцев получил взятку 2 млн рублей через посредника, бывшего сотрудника комитета Сергея Щукина. За деньги он должен был помочь Бесчастному "забрать" маршруты № 41 и 78, которые, впрочем, бизнесмену так и не достались. Также Шеломенцева подозревают в получении взяток от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. При этом сам Шеломенцев получение взяток отрицает.

Напомним, в марте 2025 года, по информации amic.ru, обыски также прошли у главы Минстроя Алтайского края Ивана Гилева и директора Единого заказчика капитального строительства Алтайского края Александра Морозова. Они касались строительства поликлиники в Ребрихе.