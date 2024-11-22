Симоньян после обращения Путина намекнула, "кто первый даст заднюю"

Она подчеркнула, что удар новейшей российской ракетой по Украине был ожидаем

22 ноября 2024, 10:20, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что противостояние России и Запада закончится "ракетным ультиматумом".

"Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда – не знаю, но кончится ракетным ультиматумом. Что и требовалось доказать. А дальше – кто первый даст заднюю. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. И если вы хоть раз видели Начальника, то такого вопроса не возникает", – написала Симоньян, указав на твердость решений президента.

Президент России Владимир Путин в четверг вечером, 21 ноября, выступил с заявлением об ударе западным оружием по территории РФ. В связи с этим, отметил он, Россия считает вправе применить оружие против военных объектов стран, позволивших использовать свои ракеты против РФ.

Директор военных наук Королевского объединенного института исследований Мэтью Сэввил заявил, что Путин готов вступить в рискованное соревнование с Западом по баллистическим ракетам средней дальности.