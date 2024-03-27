Система дала сбой? Некоторые вопросы о теракте в "Крокусе" остаются без ответов

Кто позволил террористам уйти так далеко и почему охрана была безоружна

27 марта 2024, 06:20, ИА Амител

Врачи и спасатели на месте теракта / Фото: ТАСС

В ходе совещания, посвященного трагедии в "Крокус Сити Холле", президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову отработать все вопросы по случившемуся. А вопросов действительно возникло немало, касаются они охраны объекта и безопасности находившихся граждан, конструкции здания, системы слежения, а также заказчиков и исполнителей. На некоторые из них попытался найти ответ журналист amic.ru Андрей Магас.

Охрана одна и без оружия

Судя по заявлению президента, вопрос о тех, кто направлял террористов, является для руководства страны приоритетным.

"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует — кто заказчик", - сказал глава государства.

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, на исполнение теракта у нападавших ушло 13 минут — в 19:58 они на машине подъехали к заведению, а в 20:11 покинули здание. При этом террористы не только расстреливали людей и осуществляли подрывы — они еще и снимали на камеру свои действия. Фрагменты отснятого позднее появились в сети.

Многие наблюдатели полагают, что террористам не было оказано должного противодействия на начальном этапе. Впрочем, как сообщило РИА Новости, генпрокуратура РФ не обнаружила нарушений в организации охраны "Крокуса". Более того, проверка показала, что необходимости в организации там вооруженной охраны не было.

Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале напомнил , что закон не обязывает частные охранные организации (ЧОО) вооруженные посты на объектах массового пребывания — сотрудники этих структур, занимающиеся охраной таких объектов, обязаны иметь в своем арсенале служебное оружие.

Хинштейн сообщил, что служебные стволы у охраны заведения имелись, однако хранились в оружейной комнате, а у стоявших в тот день на входе сотрудников отсутствовало не только оружие, но и какие-либо специальные средства.

Что касается арсенала ЧОП "Крокус профи", охранявшего торгово-развлекательный центр, то у него, по данным Хинштейна, на вооружении имелось несколько десятков единиц боевого служебного оружия (пистолеты "ИЖ-71", самозарядные ружья "Сайга-20КВ"), хранившегося в соседнем здании. Мало того, "там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала", сообщил депутат.

Но и это еще не все. В самом "Крокусе" расположено отделение полиции микрорайона Павшино. Теоретически его сотрудники должны были оперативно попытаться воспрепятствовать действиям террористов, вызвать спецназ при необходимости. Однако ничего подобного, увы, не было сделано.

Что им стоит центр построить?

Появились публикации, утверждающие, что в здании "Крокуса" были нарушены правила противопожарной безопасности и не работала аварийная система оповещения. Германская русскоязычная газета "Редакция" привела мнение немецкого строительного эксперта, в котором выражается мнение, что гибели людей также способствовали "преступная халатность владельцев ["Крокуса"] и контролирующих органов". Фрагменты этой публикации (чаще без ссылок на источник) разлетелись по телеграмм-каналам.

Автор материала обратил внимание на то, что свет в зале и помещениях рядом не отключился, в то же время не заработало аварийное освещение. "Это означает, что система аварийного пожаротушения была обезвожена или вовсе не встроена", - делает вывод эксперт.

Кроме того, многие люди задохнулись угарным газом внутри здания. Этого могло бы не случиться, если бы "Крокус", как другие подобные ему сооружения, был снабжен системой принудительной вентиляции, представляющей собой специальные окна или люки, которые автоматически "отстреливаются" в случае определения детектором превышения допустимого уровня угарного газа в помещении. Наконец, при отделке здания, похоже, использовались запрещенные в силу своей горючести дешевые материалы.

Кстати, концертный зал по-прежнему не отмечен на кадастровой карте Росреестра как соответствующим образом оформленный объект капитального строительства, утверждает "Редакция".

Впрочем, как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного Главгосстройнадзора, на момент введения здания в эксплуатацию в 2009 году оно полностью соответствовало всем необходимым требованиям.

"После окончания строительства и проведения соответствующей проверки было выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации. На момент выдачи заключения объект полностью соответствовал требованиям проекта", - приводит агентство высказывание сотрудника ведомства.

Следует добавить, что глава Следкома РФ Бастрыкин уже "дал поручение проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, а также были ли открыты двери запасных выходов", сообщает телеграмм-канал ведомства.

Прорвали "Паутину"?

Кроме того, вызывает вопросы и обстоятельство того, каким образом террористам удалось проехать 380 км до Брянской области, до расстояния в 100 км до украинской границы, почему их автомобиль не был замечен и остановлен раньше. Ведь еще в июле 2021-го глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявлял, что до конца года система розыска автомобилей при помощи камер "Паутина" начнет действовать по всей стране.

Гендиректор компании "Астралаб" (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин заявил "Газете", что в "Паутине" мог возникнуть сбой. Он сообщил, что функционал камер позволял отследить и задержать Renault Symbol с террористами, но в серверах системы произошел сбой, какой случается порой и у крупных банков.

Ласкин не сомневается, что камеры видели машину и передавали о ней данные в центральную систему "Паутины". "И по траектории, наверное, можно было на упреждение и пораньше ее задержать, чем через 300 км", - считает глава "Астралаба".

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не согласен с тем, что "Паутина" дала сбой.

"Она как раз отлично сработала. Она позволила не только выявить террористов, но и вести их почти до границы с сопредельным государством, чтобы понять, будут ли они менять машину. Возможно, они вступят в контакт с кем-то из сообщников, заказчиков. Система позволила полностью отследить траекторию движения нападавших, и, когда стало ясно, что они намерены пересечь границу, знают, где это сделать, тогда и были предприняты решительные действия спецназа", - поделился он своим мнением с amic.ru.

По словам Шапарина, случившееся показало, что "Паутина" действует эффективно и способна помогать силовым структурам задерживать не только террористов, но и других злоумышленников, скажем, угонщиков:

"Возможности этой системы весьма велики. И в Сети можно найти немало кадров с подписью "Азимут" - это тоже часть системы "Паутина", запечатлевшей террористов и их передвижение".

ИГИЛ* как дымовая завеса

На возможных организаторов теракта указал президент Путин в своем обращении 23 марта, сообщив, что террористы "двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы".

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на вопрос телеграмм-канала Shot, кто стоит за нападением на "Крокус", коротко ответил : "Конечно, Украина!"

Наконец, директор ФСБ Бортников заявил 26 марта, что готовили теракт радикальные исламисты, но содействовали этому украинские спецслужбы.

Не сомневается в этом и генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

"ИГИЛ сейчас это такая сказка, миф. Совершенно очевидно, что это такой отвлекающий маневр. Также известно, что Киев довольно активно использует радикальных исламистов, некоторые из них участвуют в боевых действиях. Там есть лица чеченской национальности, ранее воевавших в рядах дудаевских подразделений, одержимые жаждой реванша по отношению к России", - рассказал он amic.ru.

В то же время ведущие западные политики упорно придерживаются версии о том, что за нападением на "Крокус" стоит ИГИЛ. Представитель Белого дома Джон Кирби на своих брифингах уже дважды повторял версию о единоличной причастности к произошедшему этой группировки.

Такая настойчивость американского чиновника удивляет Михайлова:

"Кто его за язык тянет? Он выдает оценочные суждения, которые базируются непонятно на чем. На каком основании люди, не знающие мотивов, всех исполнителей и других моментов, связанных с данным преступлением, делают какие-то заявления по этому поводу? Следствие еще идет, каких-то данных от него не еще было".

Александр Михайлов также не считает, что уход террористов на 300 км свидетельствует о провале системы общественной безопасности.

"Чтобы система функционировала бесперебойно, она должна находиться в постоянной боевой готовности. Если, скажем, два раза в неделю не проводятся учения по данному направлению, то потом все мероприятия приходится начинать с некоторой задержкой. Сколько раз мне лично доводилось участвовать в операциях — всегда имели место внештатные ситуации, вылезавшие в последний момент. В данном случае главное, что террористов поймали, привезли, посадили за решетку", - заключил генерал-майор ФСБ.

*Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.