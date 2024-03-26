За кровавой расправой может стоять киевский режим, намекнул президент

26 марта 2024, 12:07, ИА Амител

Владимир Путин. Фото: cкриншот с совещании по ситуации в "Крокусе"

Количество жертв теракта в подмосковном "Крокусе" возросло до 139 человек, 45 человек из них погибли в результате пожара, столько же – были застрелены. В столичных больницах остаются 93 пострадавших, за жизнь девяти из них борются врачи. Об этом стало известно во время совещания, которое провел Владимир Путин по ситуации в "Крокусе". Приводим главное.

Киевский след

По словам Путина, те, кто планировал теракт, "рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу".

"Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России, – это акция устрашения", – отметил Путин.

Сейчас силовые структуры устанавливают, кто стоял за терактом.

"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ", – отметил президент.

И перешел к ситуации на фронте, намекая, что к теракту может быть причастна Украина. По его словам, сегодня армия РФ "удерживает инициативу по всей линии боевого соприкосновения, и противник принимает ряд мер по стабилизации фронта", обстреливая кварталы, объекты инфаструктуры, нанося ракетные удары по Крымскому мосту.

"В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершённому в Москве", – сообщил президент.

Он подчеркнул, что "несмотря на нашу всеобщую боль, скорбь и законное желание покарать всех виновников зверского злодеяния, расследование должно проводиться объективно, без всякой политической ангажированности".

При этом глава государства отметил, что остается много вопросов, связанных с терактом.

"Конечно, нужно ответить и на вопрос: почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Вопросов действительно очень много", – заметил президент.

Как развивались события

Глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил, что ведомство установило полную хронологию событий теракта. И привел ее президенту.

"В 18:54 минуты четверо преступников на легковом автомобиле "Рено" подъехали к зданию концертного зала "Крокус Сити Холл", где стали дожидаться прибытия зрителей. В 19: 58 террористы, вооруженные огнестрельным оружием, находясь у здания "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям. Проникнув в холл здания, а затем в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими гражданам вне зависимости от пола и возраста. Используя принесенный с собой в пластиковых бутылках бензин, они подожгли помещение и в 20:11 минут покинули здание. Выезжая на легковом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов – семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения, они госпитализированы", – сообщил глава СК.

Следователи изъяли в здании концертного зала два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами, бутылки с остатками бензина. На месте продолжают работать криминалисты. Всего следователи изъяли более тысячи различных объектов, "значимых для расследования", сообщил Бастрыкин.

Правоохранители допросили 131 человека (потерпевшие) и более 500 свидетелей. Они рассказали, что зрительный зал загорелся после того, как террористы принесли с собой бензин и вылили его на кресла и стены.

Всех четверых обвиняемых заключили под стражу, они уже признали вину. Следователи задержали еще троих человек, которые помогали террористам: предоставили квартиру для проживания, автомобиль, перевозили деньги. Их готовятся заключить под стражу.

Правоохранителям предстоит оценить работу контролирующих органов, которые проверяли деятельность всего концертного комплекса и мер противопожарной и антитеррористической защищенности. А также то, насколько были соблюдены требования по оснащению здания охранниками, сообщил главный прокурор Игорь Краснов.

Состояние пострадавших

Число погибших в результате теракта увеличилось до 139 человек, из них трое детей, сообщил Бастрыкин.

Большая часть – 45 человек – погибли в результате пожара, 40 человек – от огнестрельных ранений, двое – от колото-резаных ран, еще двое умерли в лечебных учреждениях, доложил глава ведомства. Что стало причинами смерти остальных, он не сообщил. Травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

Близкие погибших опознали 75 тел. В больницы госпитализировали 145 человек – у них диагностировали огнестрельные ранения, повреждения, отравление продуктами горения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Уже выписали 52 пациента. В то же время 93 пострадавшим, в том числе пятерым детям, продолжают оказывать помощь.

"Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов – в состоянии средней тяжести и 25 пациентов: их состояние улучшилось и их готовят к выписке", – доложила Голикова.

Она также сообщила, что 23 марта движение "Мы вместе" открыло сбор средств семьям погибших и пострадавших в теракте. За два дня удалось собрать около миллиарда рублей.

Родственникам, которые приезжают в Москву для опознания тел или поиска близких, предоставляют бесплатное размещение в гостиницах и питание.