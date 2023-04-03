СК возбудил дело об убийстве Владлена Татарского при взрыве в Петербурге

По последним данным, ранения различной степени тяжести получили 19 человек

03 апреля 2023, 00:25, ИА Амител

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщает в своём Telegram-канале СК России.

Напомним, Татарский погиб в воскресенье вечером, 2 апреля, в кафе, где встречался со своими подписчиками. Как рассказали очевидцы, взрывчатку в статуэтке принесла девушка.

"По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства и детали совершённого преступления устанавливаются", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что, по последним данным, ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В соцсетях появилось видео дарения статуэтки Татарскому за минуты до взрыва.