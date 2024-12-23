В "Сталин-центре" устроят еще один детский праздник. Теперь вождь "спасет" Новый год
Ранее в "Сталин-центре" провели резонансную "Сталинскую елку", где дети прогоняли "бармалея-либерала"
23 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
Еще один детский новогодний праздник проведут в барнаульском "Сталин-центре" после нашумевшей "Сталинской елки", где дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "либерала-бармалея". А именно 5 января 2025 года в "Сталин-центре" состоится постановка "Сталин спасает Новый год". Об этом amic.ru рассказал глава "Сталин-центра" Сергей Матасов.
По словам Матасова, постановка "Сталин спасает Новый год" будет мюзиклом. Мероприятие обещают сделать "камерным", пришедшие смогут сами стать участниками действия, сказал он.
"Основная аудитория – это те, кто после Нового года уже отдохнул, вышел из-за столов и ищет, куда бы сходить. На мюзикле будут исполнены и советские, и современные песни. Все подробности расскажем потом", – отметил Сергей Матасов.
По поводу прошедшей 14 декабря "Сталинской елки", где дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "либерала-бармалея", Матасов сказал, что утренник "прогремел на всю Россию", и такого резонанса они не ожидали.
"Это был обычный новогодний утренник, но мы немного пошутили на тему Бармалея. В итоге этот 20-секундный ролик разошелся по всей России и, кажется, даже за ее пределы. Это показывает, что мы даем повод для обсуждений и дискуссий", – подчеркнул Матасов.
Отметим, что 21 декабря "Сталин-центр" отметил свой первый день рождения. На мероприятии наградили активистов, обменивались подарками и смотрели видео журналистки Ксении Собчак. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
13:38:14 23-12-2024
я могу за приемлемое для меня вознаграждение сыграть Ленина в роли Деда Мороза.
О себе - правильного происхождения, спортивен, веду трезвый высокоморальный образ жизни.
не люблю буржуев.
14:11:59 23-12-2024
Musik (13:38:14 23-12-2024) я могу за приемлемое для меня вознаграждение сыграть Ленина ... Так вы прирождённый Ленин!
Вам и играть не надо...! Ещё бы побольше читали? Вообще бы не отличить от Ленина!?..
14:52:46 23-12-2024
Гость (14:11:59 23-12-2024) Так вы прирождённый Ленин! Вам и играть не надо...! Ещё ... а Сталина играть что-то цыкотно.
15:53:14 23-12-2024
Musik (13:38:14 23-12-2024) я могу за приемлемое для меня вознаграждение сыграть Ленина ... Мусик, по твоим коментам, мне кажется ты ходишь с ранцем в школу.
16:49:37 23-12-2024
Гость (15:53:14 23-12-2024) Мусик, по твоим коментам, мне кажется ты ходишь с ранцем в ш... Да давно уже выяснили, что он бухающий трудовик.
18:14:26 23-12-2024
Гость (15:53:14 23-12-2024) Мусик, по твоим коментам, мне кажется ты ходишь с ранцем в ш... В этом случае союз с со словом ранцем пишется слитно
21:53:08 23-12-2024
Гость (18:14:26 23-12-2024) В этом случае союз с со словом ранцем пишется слитно... А нас рать.
08:26:26 24-12-2024
Musik (21:53:08 23-12-2024) А нас рать. ...
Ну да бесстыжесть и беспринципность сейчас в почете.
14:13:35 23-12-2024
Два дня назад, в день рождения Сталина, нескончаемая очередь возложить цветы к его могиле на Красной Площади, и большинство молодые люди!!!
Вот главная оценка...
14:57:38 23-12-2024
Гость (14:13:35 23-12-2024) Два дня назад, в день рождения Сталина, нескончаемая очередь... Что мне сказать про Сталина таким молодым ребятам? - НЕ дай Бог вам такого вождя и такого лихого времени.
Я сам не застал. Я из эпохи Брежнева но вот дед мой из тайги якутской и приехав к нему мы с дедом и его другом в лагерь сходили который недалеко от поселка в тайге был. Его закрыли в 1954 году. Просеки там уже заросли но деревца были еще маленькие. Вышки еще стояли и бараки. Сам лично все увидел. В первый раз тогда стакан водки жахнул в помин каторжан. (в 9 классе тогда учился) Да кстати до сих пор сохранились такие лагеря в тайге и знаю туда есть экскурсии. Советую молодым людям и вам посетить. Чтобы поподробнее знать то время
Дружбан деда был чистокровный прибалт и когда он был в 10 классе средней школы там в риге или вильнюсе не помню там в их городе прибалтийском он по дурости рассказал анекдот про Сталина. И получил 15 лет этого самого лагеря. И сидел он там до 1954 потом выпустили. Приехал он домой а там ни родни ни дома -ничего уже нет. И местные его не приняли - чужой уже для них. И поехал он обратно в лагерь свой в поселок рядом. Здесь бам строили и все кто с ним сидел работали. И получали такие деньги что прибалтам и не снились. Он и остался
15:25:29 23-12-2024
Барнаулец (14:57:38 23-12-2024) Что мне сказать про Сталина таким молодым ребятам? - НЕ дай ... В 1954 году Сталина уже не было.
15:56:39 23-12-2024
Гость (15:25:29 23-12-2024) В 1954 году Сталина уже не было.... гость, горе ты луковое 1954 год, молох сталинский еще долго катился по стране.
01:25:56 24-12-2024
Гость (15:56:39 23-12-2024) гость, горе ты луковое 1954 год, молох сталинский еще долго ... Да что ты говоришь! И даже Хрущев не остановил, подставив свой ботинок?
15:55:41 23-12-2024
Барнаулец (14:57:38 23-12-2024) Что мне сказать про Сталина таким молодым ребятам? - НЕ дай ... аки дышишь
20:20:38 23-12-2024
гость (15:55:41 23-12-2024) аки дышишь... а ты поезжай, сам посмотри - меня впечатлило сильно, может и тебе "зайдет", как сейчас говорят
20:44:40 23-12-2024
Михаил (20:20:38 23-12-2024) а ты поезжай, сам посмотри - меня впечатлило сильно, может и... так слепить много чего и потом придумывать под это дело
20:06:04 23-12-2024
Гость (14:13:35 23-12-2024) Два дня назад, в день рождения Сталина, нескончаемая очередь... Это потому, что они настоящую историю не знают.. да и не хотят знать
14:32:06 23-12-2024
"О себе - правильного происхождения, .. " - это лишнее..
14:34:56 23-12-2024
Трагикомично. Деток призывают жить в России по понятиям а не по закону. Либерализм прежде всего это диктатура закона. Равенство перед законом не зависимо от социального положения, должности и богатства
14:42:36 23-12-2024
Гость (14:34:56 23-12-2024) Трагикомично. Деток призывают жить в России по понятиям а не... либерализм это когда в школу приезжает врач промывает младшему школьнику мозги и без уведомления родителей ему меняют пол - отрезают мальчику орган. Это прямо сейчас происходит в америке, великобретании, финляндии, германии, норвегии, скандинавии и в прочих англосаксонских странах победившего либерализма и демократии. Педофилия там не является преступлением. Да, кстати, россияне там по определению их не являются вообще людьми. А вы видно оттуда? Педофил? на наших деток потянуло?
15:07:52 23-12-2024
холмс (14:42:36 23-12-2024) либерализм это когда в школу приезжает врач промывает младше... сам придумал, сам обосновал, сам сделал заключение, обвини человека в педофилии по собственным умозаключениям.
15:40:50 23-12-2024
холмс (14:42:36 23-12-2024) либерализм это когда в школу приезжает врач промывает младше... Вы Русский путешественник? Так много посмотрели!!! Свою культуру изучайте лучше. Вы обратились к одному человеку во множественном числе, написав "вы" с маленькой буквы.
16:00:13 23-12-2024
холмс (14:42:36 23-12-2024) либерализм это когда в школу приезжает врач промывает младше... Холмс, твои рукописи не горят, придет время и тебе придется отвечать за свой бред в угоду нынешней власти.
11:09:00 24-12-2024
холмс (14:42:36 23-12-2024) либерализм это когда в школу приезжает врач промывает младше... терминальная стадия, однако
18:07:06 23-12-2024
Гость (14:34:56 23-12-2024) Трагикомично. Деток призывают жить в России по понятиям а не... Ты каком мирке живешь?
14:46:23 23-12-2024
Почему вот публичный дом нельзя, а "Сталин-центр" можно? Еще и детям. Какая идея человечнее?
15:26:52 23-12-2024
Барнаулец (14:57:38 23-12-2024) Что мне сказать про Сталина таким молодым ребятам? - НЕ дай ... В 1954 году Сталина уже не было.
15:30:25 23-12-2024
Похоже пора этим "центристам" морду бить за глумление над памятью Великого человека...
16:37:56 23-12-2024
Дюша (15:30:25 23-12-2024) Похоже пора этим "центристам" морду бить за глумление над па...
Нет-нет-нет, пусть продолжают! Юное поколение должно видеть этот позор. Это же прекраснейшая прививка от фанатичного поклонения Советскому Союзу. Предлагаю в январе поставить спектакль "Сталин против Ящеров: чудесное спасение Москвы", а на 14 февраля историческую реконструкцию "Сталин и Красная армия против римских легионеров".
16:19:50 23-12-2024
А кто за это извращение платит? Кто спонсирует сие действие с участием детей, где людоедом выступает далеко не сказочный персонаж?
17:17:10 23-12-2024
Деткам ведь не скажешь:'Раньше надо было думать".Пока учат как дорогу переходить.
17:26:17 23-12-2024
Никто не считал сколько людей погибло в период перехода от социализма к капитализму? К возвращению к эксплуатации человека человека!
22:01:21 23-12-2024
Гость (17:26:17 23-12-2024) Никто не считал сколько людей погибло в период перехода от с... Ни кто не считал сколько людей погибло в период большевистского майдана. Красиво назвали революцией (как и сейчас на Украине обозвали майданом), по факту незаконный захват власти с оружием в руках. Зюганову, как приемнику коммунистической идеи следовало бы снять шапку, встать на колени и покаяться за невинно убиенных.
10:04:12 24-12-2024
Гость (22:01:21 23-12-2024) Ни кто не считал сколько людей погибло в период большевистск... Вы просто не в курсе -вооруженного захвата власти большевиками не было, не было сопротивления юнкеров, не было бабьего батальона, а в Зимнем не было министров. Большевики просто зашли в Зимний и подобрали власть, которой Временное правительство не смогло распорядиться.
А если бы вы попробовали повторить путь, которым "бежит солдат, бежит матрос, стреляя на ходу", то сильно бы удивились - нет никакой площади перед воротами, на которые они влезали, есть лишь подходящая к ним тупиковая улица Большая Морская. А площадь находится по другую сторону здания (Эрмитажа), Дворцовая, перед Зимним дворцом. Но ломиться к ней через арку с воротами нет никакого смысла, она не окантована зданиями, здания имеются лишь с двух противоположных сторон, а две другие стороны ничем не ограничены. Всё это можно увидеть, даже используя 2ГИС.
Гражданская война началась гораздо раньше Октябрьской революции, об этом имеются мемуары нескольких царских генералов. Большевики же по сути спасли страну от полного развала.
Кстати, 50% генералов и большая часть офицеров, в том числе герой 1МВ Брусилов, перешли на сторону большевиков и впоследствии создали Красную армию. Что и привело к итоговому выигрышу в Гражданской войне.
18:53:33 23-12-2024
Необходимость "рихтовки" буржуйского режима слишком серьёзна и актуальна, чтобы всуе упоминать имя Сталина и устраивать комедь с его участием!
18:55:46 23-12-2024
мои бабушки и деды плакали от радости, когда этот зверь умер. И сейчас - такой дурдом поисходит относительно этой личности. Бастрыкину напишем на этот центр а на родителей в Опеку
01:20:25 24-12-2024
Гость (18:55:46 23-12-2024) мои бабушки и деды плакали от радости, когда этот зверь умер... А теперь напишите об итогах реабилитации тех, кто явился причиной такой радости. Реабилитировали? Вообще, когда созданные комиссии занялись этим вопросом, то как-то так получилось, что бОльшая часть невинно осужденных (по словам бабушек и дедов), как оказалось, имели судимость не по политическим мотивам, а по чисто уголовным, причем, весьма серьезным статьям, и реабилитации поэтому не подлежали. Но разве бабушки и деды об этом скажут, даже если и знали? Вот и дули в уши внукам о невинно пострадавших, да так, что у детишек, которым самим разобраться было нереально, это застряло в ушах и стало программой-напутствием на оставшуюся жизнь. Ведь вы уже навряд ли пошли по архивам в поисках истины, приняв слова бабушек-дедушек на веру, правда?