Ранее в "Сталин-центре" провели резонансную "Сталинскую елку", где дети прогоняли "бармалея-либерала"

23 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Новогодняя елка в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru

Еще один детский новогодний праздник проведут в барнаульском "Сталин-центре" после нашумевшей "Сталинской елки", где дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "либерала-бармалея". А именно 5 января 2025 года в "Сталин-центре" состоится постановка "Сталин спасает Новый год". Об этом amic.ru рассказал глава "Сталин-центра" Сергей Матасов.

По словам Матасова, постановка "Сталин спасает Новый год" будет мюзиклом. Мероприятие обещают сделать "камерным", пришедшие смогут сами стать участниками действия, сказал он.

"Основная аудитория – это те, кто после Нового года уже отдохнул, вышел из-за столов и ищет, куда бы сходить. На мюзикле будут исполнены и советские, и современные песни. Все подробности расскажем потом", – отметил Сергей Матасов.

По поводу прошедшей 14 декабря "Сталинской елки", где дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "либерала-бармалея", Матасов сказал, что утренник "прогремел на всю Россию", и такого резонанса они не ожидали.

"Это был обычный новогодний утренник, но мы немного пошутили на тему Бармалея. В итоге этот 20-секундный ролик разошелся по всей России и, кажется, даже за ее пределы. Это показывает, что мы даем повод для обсуждений и дискуссий", – подчеркнул Матасов.

Отметим, что 21 декабря "Сталин-центр" отметил свой первый день рождения. На мероприятии наградили активистов, обменивались подарками и смотрели видео журналистки Ксении Собчак. Подробнее об этом можно прочитать здесь.