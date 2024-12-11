Сколько будут стоить новогодние елочки в Барнауле и сколько они стоили 10 лет назад?

Как оказалось, минимальная цена на пушистую красавицу за год не изменилась, а вот за два года – изменилась

11 декабря 2024, 16:05, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле стоимость хвойного дерева на елочных базарах, которые откроются 15 декабря, будет начинаться от 1500 рублей, сообщает мэрия.

"Стоимость варьируется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от ее высоты и пышности", – рассказали в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Стоит отметить, что стартовая цена на елочку за год не изменилась. Напомним, в 2023-м главный новогодний атрибут так же стоил минимум 1500 рублей. А вот в 2022 году за одно деревце на елочных базарах просили от 1000 рублей.

Кстати, в 2020-м елочка стоила минимум 700 рублей, в 2019-м – 600 рублей (высокая и пушистая стоила 1,5 тыс. рублей), в 2018-м – 500 рублей, в 2014-м метровое деревце можно было купить примерно за 400 рублей.

Напомним, в этом году в Барнауле будут работать 46 елочных базаров – с 15 до 31 декабря.

Фото: администрация Барнаула