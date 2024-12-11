Сколько будут стоить новогодние елочки в Барнауле и сколько они стоили 10 лет назад?
Как оказалось, минимальная цена на пушистую красавицу за год не изменилась, а вот за два года – изменилась
11 декабря 2024, 16:05, ИА Амител
В Барнауле стоимость хвойного дерева на елочных базарах, которые откроются 15 декабря, будет начинаться от 1500 рублей, сообщает мэрия.
"Стоимость варьируется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от ее высоты и пышности", – рассказали в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.
Стоит отметить, что стартовая цена на елочку за год не изменилась. Напомним, в 2023-м главный новогодний атрибут так же стоил минимум 1500 рублей. А вот в 2022 году за одно деревце на елочных базарах просили от 1000 рублей.
Кстати, в 2020-м елочка стоила минимум 700 рублей, в 2019-м – 600 рублей (высокая и пушистая стоила 1,5 тыс. рублей), в 2018-м – 500 рублей, в 2014-м метровое деревце можно было купить примерно за 400 рублей.
Напомним, в этом году в Барнауле будут работать 46 елочных базаров – с 15 до 31 декабря.
16:08:47 11-12-2024
за 1500 и даже за 2000 их просто НЕ БУДЕТ вообще.. а если спросить скажут - разобрали .. Вот за 5-8 тр берите)))
16:13:34 11-12-2024
бессмысленное варварство тех, кто рубит и продает дерево, росшее 15 лет.
и бессмысленная дурь тех, кто платит несколько тысяч за то, что через полторы недели выбросит.
18:05:54 11-12-2024
Гость (16:13:34 11-12-2024) бессмысленное варварство тех, кто рубит и продает дерево, ро... бессмысленный комент того, кто ни че го не понимает в экологии и завидует богатым
18:35:19 11-12-2024
Гость (18:05:54 11-12-2024) бессмысленный комент того, кто ни че го не понимает в эколог... Ути пути, мамкино-папкина богатулечка. Вот прям читаю ваши перлы и насмеяться не могу. Продолжайте писать.
08:26:48 12-12-2024
Гость (18:05:54 11-12-2024) бессмысленный комент того, кто ни че го не понимает в эколог... Иди, учи "Великий и могучий"!
18:08:24 11-12-2024
всегда покупаем высокую, в районе 8000 - 12000 (стоимость средненького букета цветов) ставим в столовой, там потолки 5 метров, всей семьёй большой собираемся на рождество, самое прекрасное время!! подарки, большой стол, куча блюд и закусок, потом с горки на реку катаемся, все родственники съезжаются на 2-3 дня. Обожаю это время
18:33:44 11-12-2024
Гость (18:08:24 11-12-2024) всегда покупаем высокую, в районе 8000 - 12000 (стоимость ср... Что за ширпотреб вы берете? Минимальная цена за хорошую елочку начинается от 15 тысяч. А вы описали какой то американский рождественский фильм. Кстати, почему про носки, приколоченные к камину, умолчали?
10:12:16 12-12-2024
Гость (18:08:24 11-12-2024) всегда покупаем высокую, в районе 8000 - 12000 (стоимость ср... +
добротная традиция.
19:11:53 11-12-2024
18:08:24 11-12-2024
бабий елей с влажными фантазиями
20:14:06 11-12-2024
и будут кучей валятся не распроданные 1 января грустно конечно что ценник дерут в талого а потом выкидывают то что можно было продать не заламывая цену
10:35:40 12-12-2024
Радетели за "жалко ёлочки", вы подумайте своим недомозгом, сколько природы угробляется , что бы произвести вашу "икологичную" пластмассовую елку
11:56:28 12-12-2024
Купила лет 9 назад в Новексе по моему за 800 рублей елку 2 метра, гораздо красивей настоящей и не заморачиваюсь, достаю, распрямляю, наряжаю.