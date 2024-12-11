В Барнауле 15 декабря откроются 46 елочных базаров. Где они будут находиться?
Стоимость главного праздничного атрибута составит от 1,5 до 5 тыс. рублей
11 декабря 2024, 14:45, ИА Амител
Елочные базары массово начнут работать в Барнауле с 15 декабря. Об этом сообщили в мэрии. Купить главное украшение Нового года горожане смогут на 46 торговых площадках до 31 декабря.
Так, в Железнодорожном районе будет работать шесть уличных торговых точек по продаже елок, в Центральном – девять, в Ленинском – четыре, в Октябрьском – пять. Больше всего елочных базаров будет в Индустриальном районе – 22.
"В городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда отметили, что стоимость одного хвойного дерева варьируется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от ее высоты и пышности", – рассказали в городской администрации.
Каждая локация продажи определена схемой размещения нестационарных торговых точек города. Обязательное условие для продавцов – официальное разрешение на реализацию. Контролировать выполнение требований будет городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, а также администрации районов и органы внутренних дел.
15:11:13 11-12-2024
от 1,5 до 5 тыс.- за м2 как в прошлые разы?
15:57:47 11-12-2024
Гость (15:11:13 11-12-2024) от 1,5 до 5 тыс.- за м2 как в прошлые разы?... просто м.
вы гуманитарий?
16:10:02 11-12-2024
Musik (15:57:47 11-12-2024) просто м.вы гуманитарий?... а вы душнила?
21:38:45 11-12-2024
3 года живу в Центральном и пытаюсь купить елку рядом с домом - Комсомольский 100, муж ни разу там базар не нашел. Зачем включают его в список?