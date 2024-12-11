Стоимость главного праздничного атрибута составит от 1,5 до 5 тыс. рублей

11 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Елочные базары массово начнут работать в Барнауле с 15 декабря. Об этом сообщили в мэрии. Купить главное украшение Нового года горожане смогут на 46 торговых площадках до 31 декабря.

Так, в Железнодорожном районе будет работать шесть уличных торговых точек по продаже елок, в Центральном – девять, в Ленинском – четыре, в Октябрьском – пять. Больше всего елочных базаров будет в Индустриальном районе – 22.

"В городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда отметили, что стоимость одного хвойного дерева варьируется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от ее высоты и пышности", – рассказали в городской администрации.

Каждая локация продажи определена схемой размещения нестационарных торговых точек города. Обязательное условие для продавцов – официальное разрешение на реализацию. Контролировать выполнение требований будет городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, а также администрации районов и органы внутренних дел.