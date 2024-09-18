Сколько многодетных семей сейчас живет в Алтайском крае?

Число многодетных семей в крае с каждым годом увеличивается примерно на две тысячи

18 сентября 2024, 09:15, Антон Дегтярев

Семья / Фото: unsplash.com

35,7 тысячи многодетных семей живет в Алтайском крае по состоянию на 1 сентября 2024 года. В них воспитывается 119,5 тысячи детей. При этом с каждым годом число многодетных семей увеличивается примерно на две тысячи – еще в 2018 году их было около 17 тысяч. Об этом рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на пресс-конференции 17 сентября.

По словам Оськиной, в основном число многодетных семей растет за счет детей, которые родились третьими по счету.

"Рост многодетных семей мы фиксируем от года к году. Число третьих рождений остается самым большим в регионе. То есть у нас первых рождений меньше третьих, а вторых еще меньше по отношению к первым. В динамике роста мы видим потенциал в рождении третьих детей, потому что на первого решиться сложно, со вторым вроде как тоже проблематично, а с третьим все понятно – как воспитывать, как организован быт, какие меры поддержки предусматриваются", – отметила министр.

Наталья Оськина дополнила, что даже с этими показателями для перелома ситуации с приростом рождаемости в регионе этого пока недостаточно.

Она также рассказала, что на данный момент в регионе 28 семей, где десять и более детей, 37 семей с девятью детьми, 75 семей с восемью детьми, 205 семей с семью детьми, 490 семей с шестью детьми, 1724 семьи с пятью детьми, 5830 семей, где четверо детей, и 27 333 семьи с тремя детьми.

При этом многодетные семьи в регионе – это в основном коренные жители Алтайского края, пояснила Наталья Оськина. По ее словам, раньше мигранты могли приехать в РФ с двумя детьми, родить здесь третьего и получать льготы и выплаты как многодетная семья. Однако по текущим законам сделать этого нельзя, и все трое детей должны быть рождены в России и быть ее гражданами. Напротив, включены в статистику, например, те, кто мог родить детей в других регионах, или те, кто усыновил приемных детей.

Отметим, что с весны 2024 года заработал новый закон о многодетных семьях. Теперь многодетная семья получает льготы, если старший ребенок достиг 18 лет или возраста 23 лет при условии, что он учится очно. Ранее меры поддержки семья получала до достижения старшим ребёнком 18 лет.

Напомним, что с сентября 2024 года в Алтайском крае выдают удостоверения многодетных детей. Сейчас они есть только в печатном виде, однако вскоре документы будут присылать и в электронном варианте. Кроме того, с 2024 году в Алтайском крае начали работать сразу несколько мер поддержки многодетных семей. К ним относится 30%-я компенсация оплаты услуг ЖКХ, бесплатное одноразовое горячее питание в школах, колледжах и техникумах по очной форме, бесплатное посещение краевых и муниципальных музеев, парков и выставок, а также бесплатный проезд для школьников муниципальным транспортом в течение учебного года.