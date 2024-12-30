Сколько ДТП с электросамокатами и велосипедами случилось на Алтае в 2024 году?
В ДТП с электросамокатами и другими СИМ пострадало 14 детей
30 декабря 2024, 08:10, Антон Дегтярев
За 2024 год случилось 68 ДТП с электросамокатами и другими СИМ, в которых пострадало 70 человек, в том числе 14 детей (всего с детьми было 14 ДТП). Об этом рассказал amic.ru замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.
За текущий 2024 год сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности 767 человек, управлявших СИМ. По ч. 2 и 3 статьи 12.29 КоАП РФ ("Нарушение ПДД РФ пешеходом или иным лицом, участвующих в процессе дорожного движения") на них наложили административные штрафы на 613 тысяч рублей.
При этом в Барнауле за 2024 год выявлено 717 нарушителей на СИМ, общая сумма штрафов составила 573,6 тысячи рублей. Всего в краевой столице зарегистрировали 54 ДТП с СИМ, в которых пострадали 56 человек, из них 13 детей.
"Места нарушений на СИМ находятся там, где расположены стоянки самокатов. Популярное место концентрации ДТП в Барнауле – проспект Ленина. Основное нарушение – пересечение проезжей части по пешеходному переходу без спешивания, в результате происходит наезд на пешехода", – отметил Костюченко.
По его словам, число ДТП на СИМ по сравнению с прошлым годом выросло.
Кроме того, за 11 месяцев 2024 года в крае зафиксировали 78 ДТП, связанных с наездом на велосипедистов, в которых погиб один человек и 80 получили травмы. По предварительным данным, число таких ДТП, а также пострадавших (на 25,2%) и погибших (на 66,7%) в них людей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 25%.
По ст. 12.29 КоАП РФ к административному штрафу привлекли 570 велосипедистов. Общая сумма штрафов составила 460 тысяч рублей.
20:12:44 30-12-2024
Ради любопытства просто: а сколько штрафов наложили эти дилеры и кому-там самокаты принадлежат? Вроде на 250 тысяч должны были штрафов выписывать.
И второе - вот довыпедриваются и из-за них запретят самокаты в принципе, как в Париже. Нагадили немногие, но пострадаем из-за них все.
21:38:17 30-12-2024
Гость (20:12:44 30-12-2024) но пострадаем из-за них все.Не выворачивайте свое исподнее. Ни я и никто в моей семье, от отсутствия этих электрошарманок, на улицах города, не пострадает. Думаю, что и большинство населения города будут такого же мнения.
21:49:56 30-12-2024
Было бы любопытно ещё узнать сколько наездов случилось по чьей вине и сколько при пересечении дороги верхом.