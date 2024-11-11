Сколько ДТП случилось в Барнауле за "снежные" выходные 9 и 10 ноября?

В выходные 9-10 ноября в Барнауле наблюдались обильные снегопады

11 ноября 2024, 15:45, Антон Дегтярев

Ситуация на дорогах Барнаула / Фото: amic.ru

В выходные, 9 и 10 ноября 2024 года, в Барнауле резко испортилась погода, выпало много снега, видимость была плохой. В понедельник, 11 ноября, ситуация не изменилась, и дороги продолжило заносить снегом. Однако ситуацию с ДТП это серьезно не осложнило – аварии хоть и были, но их число возросло незначительно, рассказали amic.ru в Госавтоинспекции региона.

В ГАИ пояснили, что в субботу, 9 ноября, в Барнауле случилось 21 ДТП, три из них – с пострадавшими. Один получивший травмы – ребенок. В воскресенье, 10 ноября, произошло 25 ДТП, из них два – с пострадавшими. Утром понедельника, 11 ноября, ГАИ зафиксировала всего две аварии, одна из них – с пострадавшим.

В ГАИ отметили, что статистика учитывает только случаи, когда водители обращались к инспекторам. Инциденты, когда они сами или через "Аварком" оформляли ДТП, не учитываются.

"В целом это обычная статистика. То есть из-за погоды серьезного увеличения числа ДТП в Барнауле не произошло", – отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, что обильный снегопад был в Барнауле и 31 октября 2024 года. Тогда в первой половине дня случилось 13 ДТП, в двух авариях были пострадавшие. Тяжелая погодная ситуация в Барнауле наблюдалась 12-13 октября, когда в краевой столице выпал снег и ледяной дождь. Тогда за два дня случилось 38 ДТП с четырьмя пострадавшими, один человек был госпитализирован.

Недавно amic.ru сообщал, что всего за девять месяцев 2024 года произошло 1637 ДТП, в которых погибло 156 человек, а 2159 получили травмы. При этом в 2023 году показатели за тот же период были меньше. Прочитать об этом можно здесь.