Сколько ДТП случилось в Барнауле в "снежный" последний день октября?

Всплеска ДТП 31 октября не случилось

31 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Дорожная ситуация в Барнауле/ Фото: amic.ru

13 ДТП произошло в Барнауле в первой половине дня 31 октября, когда в городе обильно выпал снег. В двух авариях пострадали люди, детей среди них не было. Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции.

В ГАИ пояснили, что 13 аварий – это только официально зарегистрированные случаи, другие ДТП оформляли с помощью европротоколов, то есть без участия Госавтоинспекции. Поэтому информации по ним у ведомства нет.

По словам инспектора, всплеска числа аварий в городе 31 октября не произошло, и 13 ДТП – это "стандартное число" происшествий за день.

Напомним, что в прошлый раз снег обильно выпал на улицах Барнаула 12-13 октября. Вместе со снегом краевую столицу накрыл и "ледяной дождь". Тогда за два дня на улицах произошло 38 ДТП, в которых пострадало четыре человека, один из них был госпитализирован.