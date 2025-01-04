Сколько камер видеофиксации установили в Барнауле и в Алтайском крае в 2024 году?

С осени 2024 года камеры фиксируют и непристегнутый ремень

04 января 2025, 09:40, Антон Дегтярев

Камера фото- и видеофиксации нарушений ПДД / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

В 2024 году в Алтайском крае установили 13 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В Барнауле же в 2024 году появилось три новых комплекса. Об этом на пресс-конференции 28 декабря 2024 года рассказал замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.

В Алтайском крае комплексы появились на следующих локациях:

в Бийске – на улицах Трофимова, 63 и Иртышская, 5 (два комплекса);

в Новоалтайске – на улицах Набережная, 53, Белоярская, 197а, Переездная, 16 (три комплекса);

в Заринске – на улице Заринской, 26;

на 34-м километре федеральной автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан;

в Рубцовске на улице Тракторной, 21;

на 9-м километре региональной автодороги К-06 Бийск – Белокуриха;

на 182-м километре региональной автодороги К-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница с Республикой Казахстан";

на 6-м километре + 400 м региональной автодороги К-01 "Мостовой переход через реку Обь в Барнауле" (два комплекса);

на 324-м километре + 170 м федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

Всего в регионе размещен 201 стационарный комплекс видеофиксации, есть шесть мобильных и 16 передвижных комплексов.

В Барнауле в 2024 году появилось три новых комплекса фотовидеофиксации нарушений:

на проспекте Ленина;

между переулками Малюкова и Сычева;

в поселке Борзовая Заимка на улице Радужной.

С их учетом в краевой столице теперь установлено 79 комплексов фиксации нарушений. Пока неизвестно, будут ли закупаться новые комплексы в 2025 году – это решение будет принято исходя из анализа аварийности, сказал Костюченко.

Отметим, что теперь комплексы фиксируют и непристегнутый ремень. За 11 месяцев 2024 года Госавтоинспекция вынесла почти 1,9 тысячи постановлений, касающихся этого нарушения.