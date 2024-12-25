Юрист напомнил об увеличении штрафов для водителей с 1 января

За превышение скорости в бюджет придется отдавать в полтора раза больше

25 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

С 1 января штраф за превышение скорости для водителей вырастет на 250 рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнил гендиректор юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

"Штраф для водителей за превышение скорости на 20-40 км/ч ранее составлял 500 рублей. С 1 января 2025 года он увеличится до 750 рублей", – сказал эксперт.

Он также отметил, что вырастет и штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – с 30 до 45 тысяч рублей. Такое же наказание последует и за отказ от медицинского освидетельствования. По словам юриста, такое ужесточение продиктовано высокой опасностью возникновения аварий из-за водителей, которые позволяют себе садиться за руль пьяными, а также стремлением государства усилить уровень общественного порицания такого поведения.

Также изменится льготный период для оплаты штрафов. Теперь вместо 50% от суммы в течение 20 дней нарушителям придется заплатить 75%.