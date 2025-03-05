В регионе будет не очень много мест, где температура уйдет в плюс

05 марта 2025, 17:20, ИА Амител

Ранняя весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Погода в Алтайском крае в Международный женский день будет далеко не самой весенней. Это следует из данных регионального Гидрометцентра. Согласно прогнозу синоптиков, плюсовой температура будет лишь местами. На большей территории края будет прохладно и скользко.

Какой будет погода в Барнауле на 8 Марта 2025 года?

В краевой столице ночью температура воздуха составит -7...-9 градусов. Ближе к утру ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, скорость – 5-10 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 0...-2 градусов. Утром также прогнозируется снег. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

При этом и ночью, и днем на дорогах ожидается гололедица.

Какая погода будет в Алтайском крае на 8 Марта?

Ночью по краю столбики термометров будут показывать -4...-9 градусов. Но кое-где похолодает и до -14 градусов. Местами дороги покроются гололедицей.

Днем температура воздуха поднимется до 0...-5 градусов. Лишь местами на улице будет +5 градусов. По востоку региона ожидается мокрый снег. Как и ночью, местами будет гололедица.

Местами возможны порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду.

Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае в пятницу, 7 марта?

Не очень теплая и "весенняя" погода будет в Алтайском крае в субботу, 7 марта. Ожидается, что в пятницу по региону пойдет мокрый снег, а местами снег с дождем и даже дождь. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, что вызовет сильную гололедицу на дорогах.

Температура по краю составит +2...+7 градусов.