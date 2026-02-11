НОВОСТИПроисшествия

Скользкое утро. Несколько авто оказались повреждены из-за массового ДТП в Барнауле

Движение на участке трассы затруднено

11 февраля 2026, 08:32, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Скользкое утро в Барнауле обернулось массовым ДТП на Правобережном тракте. Из-за гололеда столкнулись несколько автомобилей, часть машин получила повреждения.

Фотографиями с места происшествия поделился Telegram-канал "В курсе 22". На кадрах видно, что побитые автомобили стоят на обочине, в кювете и прямо посреди проезжей части, из-за чего движение на участке оказалось затруднено.

Водителей призывают быть особенно осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим — дорожная обстановка утром остается сложной.

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Эксперт рассказал, как избежать потери управления автомобилем в гололед

Ключевое правило – значительное снижение скорости и увеличение дистанции
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:37:26 11-02-2026

Рядом берег Оби- море песка!!! Если , конечно,кто- то думает о пешеходах и водителях.
Море других способов обработать улицы от гололёда.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:13 11-02-2026

Гость (08:37:26 11-02-2026) Рядом берег Оби- море песка!!! Если , конечно,кто- то думает... Не надо. Надо всего лишь убрать самоуверенных дураков с дорог.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:50 11-02-2026

Жига- красавчик! Угла дала и всех собрала.

  4 Нравится
Ответить
