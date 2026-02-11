Скользкое утро. Несколько авто оказались повреждены из-за массового ДТП в Барнауле

Движение на участке трассы затруднено

11 февраля 2026, 08:32, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Скользкое утро в Барнауле обернулось массовым ДТП на Правобережном тракте. Из-за гололеда столкнулись несколько автомобилей, часть машин получила повреждения.

Фотографиями с места происшествия поделился Telegram-канал "В курсе 22". На кадрах видно, что побитые автомобили стоят на обочине, в кювете и прямо посреди проезжей части, из-за чего движение на участке оказалось затруднено.

Водителей призывают быть особенно осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим — дорожная обстановка утром остается сложной.