Обвиняемый в убийстве 11 девушек Виталий Манишин может избежать пожизненного срока
Такое развитие не исключают следователи, которые работали над раскрытием преступлений
23 мая 2024, 13:05, ИА Амител
Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 человек, может избежать пожизненного срока. Такого развития событий во время специального брифинга не исключили следователи, которые занимались расследованием громкого уголовного дела.
Из-за срока давности преступлений Манишин может не получить пожизненный срок. Первое убийство было совершенно в конце 80-х, а остальные – в начале нулевых. Кроме того, Виталий Манишин сознался во всех преступлениях, сотрудничал со следствием, что будет учитываться во время судебного процесса.
"В любом случае это будет решать суд", – отметил следователь Иван Зеленский.
По его словам, Манишин создал у него впечатление очень грамотного человека, который умел красиво говорить и расположить к себе жертв.
"Манишин выбрал себе амплуа, которое работало безотказно. Девушки были молодые, не обладали жизненным опытом, были доверчивы. Случай с 53-летней потерпевшей выбивается. К тому же она была единственной не изнасилованной. С ней он познакомился в аграрном университете. Женщина приехала из района, ее дочь поступала. Она хотела дать деньги, чтобы помочь с поступлением. В итоге он забрал деньги и убил ее, – добавил Иван Зеленский.
Все преступления Виталий Манишин планировал заранее. После того как узнал, что в убийстве девушек в 2001 году обвинили другого человека, решил затаиться.
"В каком-то роде его мучила совесть", – пояснили следователи.
Оперативники, которые занимались делом Виталия Манишина, уверены, что суд вынесет справедливое решение. Судить предполагаемого "политеховского" маньяка будут в Калманском районном суде. Именно в этом районе было совершенно 10 из 11 убийств, в которых сознался Виталий Манишин.
Всего в уголовном деле Манишина 69 томов. 13 человек указаны как пострадавшие, еще 128 – как свидетели.
13:10:30 23-05-2024
может избежать пожизненного срока --- если на СВО пойдет?
13:41:35 23-05-2024
Гость (13:10:30 23-05-2024) может избежать пожизненного срока --- если на СВО пойдет?... Почему-то тоже сразу подумалась эта хитрая схема и через 6 месяцев вернётся, да ещё и с деньгами
13:16:20 23-05-2024
Охренеть! Прямо таки святой агнец!
13:21:01 23-05-2024
Чистосердечное признание в 11-ти убийствах и совесть помогут маньяку избежать пожизненного заключения.
13:38:47 23-05-2024
Ааааа, срок давности преступлений? Конечно отпустить. А если он был чиновником, значит и со своим судьёй знаком.
13:40:20 23-05-2024
а в по сути убийстве человека, который из-за несправедливого обвинения покончил с жизнью, никто его не обвиняет?
17:24:47 23-05-2024
Гость (13:40:20 23-05-2024) а в по сути убийстве человека, который из-за несправедливог... там надо разбираться сам ли он прыгнул
14:03:12 23-05-2024
У таких преступлений не должно быть срока давности!
14:20:39 23-05-2024
УК РФ Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
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Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются.
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Срок давности по убийству 15 лет, так что исходя из изложенного выше пожизненное этому гаду уже не дадут (странности российского законодательства)...
09:25:55 24-05-2024
Странно (14:20:39 23-05-2024) УК РФ Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в... Уже заезжено, но при СССР не было срока давности на тяжкие преступления, в том числе и убийства.
15:12:14 23-05-2024
за давностью лет могут вообще отпустить на все четыре стороны но 11 кровников уже имеет значит на него сразу начнется охота
14:41:10 24-05-2024
Да дайте ему споткнуться неудачно где нибудь.