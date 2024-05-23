Обвиняемый в убийстве 11 девушек Виталий Манишин может избежать пожизненного срока

Такое развитие не исключают следователи, которые работали над раскрытием преступлений

23 мая 2024, 13:05, ИА Амител

Виталий Манишин /Фото: Следственный комитет

Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 человек, может избежать пожизненного срока. Такого развития событий во время специального брифинга не исключили следователи, которые занимались расследованием громкого уголовного дела.

Из-за срока давности преступлений Манишин может не получить пожизненный срок. Первое убийство было совершенно в конце 80-х, а остальные – в начале нулевых. Кроме того, Виталий Манишин сознался во всех преступлениях, сотрудничал со следствием, что будет учитываться во время судебного процесса.

"В любом случае это будет решать суд", – отметил следователь Иван Зеленский.

По его словам, Манишин создал у него впечатление очень грамотного человека, который умел красиво говорить и расположить к себе жертв.

"Манишин выбрал себе амплуа, которое работало безотказно. Девушки были молодые, не обладали жизненным опытом, были доверчивы. Случай с 53-летней потерпевшей выбивается. К тому же она была единственной не изнасилованной. С ней он познакомился в аграрном университете. Женщина приехала из района, ее дочь поступала. Она хотела дать деньги, чтобы помочь с поступлением. В итоге он забрал деньги и убил ее, – добавил Иван Зеленский.

Все преступления Виталий Манишин планировал заранее. После того как узнал, что в убийстве девушек в 2001 году обвинили другого человека, решил затаиться.

"В каком-то роде его мучила совесть", – пояснили следователи.

Оперативники, которые занимались делом Виталия Манишина, уверены, что суд вынесет справедливое решение. Судить предполагаемого "политеховского" маньяка будут в Калманском районном суде. Именно в этом районе было совершенно 10 из 11 убийств, в которых сознался Виталий Манишин.

Всего в уголовном деле Манишина 69 томов. 13 человек указаны как пострадавшие, еще 128 – как свидетели.