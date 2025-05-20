Слуцкий назвал высокую ставку по ипотеке лучшей пропагандой чайлдфри

Лидер ЛДПР выступил против запрета зарубежных сериалов, в которых заметили информацию о такой идеологии

20 мая 2025, 19:00, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что лучшей пропагандой чайлдфри является высокая ставка по ипотеке, а не сериалы о Гарри Поттере, передает RTVI.

Лидер партии прокомментировал идею запретить сериалы и фильмы о Гарри Поттере из-за пропаганды чайлдфри.

"Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жилье из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке – вот сейчас лучшая "пропаганда чайлдфри", а не сериалы. Процент по ипотеке надо снижать, а не запрещать сериалы о Гарри Поттере", – сказал Слуцкий.

Депутат также раскритиковал предложение ввести налог на бездетность, отметив, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский "еще в 2017 году критиковал такой подход и такие абсурдные предложения".

Ранее "Парламентская газета" опубликовала материал, в котором предполагается, что ряд фильмов и сериалов могут запретить из-за наличия информации о чайлдфри или персонажах с такой идеологией. Позже в Роскомнадзоре заявили, что такие проекты, как "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игра престолов", "Гарри Поттер", не заблокируют за пропаганду чайлдфри, поскольку проекты не соответствуют необходимым критериям.

Напомним, в декабре 2024 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, в кино и рекламе, а также ее демонстрация при несовершеннолетних.

За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей. Последних также могут арестовать на 15 суток и запретить им въезд в РФ.