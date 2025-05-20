Слуцкий назвал высокую ставку по ипотеке лучшей пропагандой чайлдфри
Лидер ЛДПР выступил против запрета зарубежных сериалов, в которых заметили информацию о такой идеологии
20 мая 2025, 19:00, ИА Амител
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что лучшей пропагандой чайлдфри является высокая ставка по ипотеке, а не сериалы о Гарри Поттере, передает RTVI.
Лидер партии прокомментировал идею запретить сериалы и фильмы о Гарри Поттере из-за пропаганды чайлдфри.
"Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жилье из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке – вот сейчас лучшая "пропаганда чайлдфри", а не сериалы. Процент по ипотеке надо снижать, а не запрещать сериалы о Гарри Поттере", – сказал Слуцкий.
Депутат также раскритиковал предложение ввести налог на бездетность, отметив, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский "еще в 2017 году критиковал такой подход и такие абсурдные предложения".
Ранее "Парламентская газета" опубликовала материал, в котором предполагается, что ряд фильмов и сериалов могут запретить из-за наличия информации о чайлдфри или персонажах с такой идеологией. Позже в Роскомнадзоре заявили, что такие проекты, как "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игра престолов", "Гарри Поттер", не заблокируют за пропаганду чайлдфри, поскольку проекты не соответствуют необходимым критериям.
Напомним, в декабре 2024 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, в кино и рекламе, а также ее демонстрация при несовершеннолетних.
За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей. Последних также могут арестовать на 15 суток и запретить им въезд в РФ.
19:15:04 20-05-2025
Еврей ?
19:56:41 20-05-2025
Да если таким крамольным взглядом посмотреть - так у нас кругом одна пропаганда чайлдфри!
01:24:35 21-05-2025
Прав! цены, жилье, собаки, медицина, обеды в школах, самокаты и пр - ВСЁ против материнства и детства
14:21:05 21-05-2025
Гость (01:24:35 21-05-2025) Прав! цены, жилье, собаки, медицина, обеды в школах, самокат... Неее, собаки за! Им такими темпами уже скоро кусать будет некого😄
08:32:35 21-05-2025
сейчас молодые за место детей заводят собачек ,скоро собак будет больше ,чем детей
14:24:08 21-05-2025
гость (08:32:35 21-05-2025) сейчас молодые за место детей заводят собачек ,скоро собак б... Сейчас бабки и дедки сидеть с внуками не хотят, как их родители с мх детьми сидели! Тоже проблема для молодых семей.
11:22:53 22-05-2025
Гость (14:24:08 21-05-2025) Сейчас бабки и дедки сидеть с внуками не хотят, как их родит... сидеть хотят, но ни размер пенсии, ни сам пенсионный возраст не позволяет
14:42:26 21-05-2025
гость (08:32:35 21-05-2025) сейчас молодые за место детей заводят собачек ,скоро собак б... сублимация. девочкам нужно в игрушки куколок давать а не плюшевых Басиков