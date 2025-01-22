Служба занятости помогла устроить на работу 175 тысяч жителей Алтайского края за пять лет

20,2 тысячи человек нашли работу с помощью центра занятости в 2024 году

22 января 2025, 08:15, Антон Дегтярев

Барнаульский центр занятости "Работа России" / Фото: 2GIS

Почти 175 тысяч жителей Алтайского края было трудоустроено за пять лет при содействии региональной службы занятости населения. В том числе 20,2 тысячи человек нашли работу с ее помощью в 2024 году. Об этом на онлайн-конференции рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

"Обучение граждан востребованным профессиям наравне с другими мероприятиями службы занятости оказали положительное влияние на региональный рынок труда. Таким образом, уровень занятости населения в течение пяти лет неуклонно возрастал и по последним статистическим данным составляет 63,6 % (в сентябре – ноябре 2024 года)", – рассказала Надежда Капура.

По словам чиновницы, с 2019 года в Алтайском крае организовано профессиональное обучение по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Всего с 2019 по 2024 год бесплатно обучение прошли 11,4 тысячи человек. Среди них – молодежь до 35 лет, женщины с детьми дошкольного возраста, безработные, ищущие работу граждане, участники СВО и члены их семей, люди старше 50 лет, а также предпенсионеры и инвалиды.

Самые популярные направления подготовки: веб-технологии, современные технологии оценки персонала, дизайн, психология, интернет-маркетинг, библиотечная и информационная работа, социальная работа в социальных службах, управление кадрами, управление в сфере закупок, бухгалтерия, таргетолог, переподготовка водителей транспортных средств и так далее, рассказала Капура.

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения также отметила, что в 2025 году пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование можно по федеральному проекту "Активные меры содействия занятости" нового национального проекта "Кадры".

Кроме того, с 2025 года вступили в силу новые нормы закона о занятости населения, в которых был усилен "личный акцент" в работе с гражданами. Теперь для получения статуса безработного гражданин должен пройти профилирование – его определят в группу с учетом сферы его предыдущей профессиональной деятельности, опыта работы и других характеристик. Затем для него составят индивидуальный план содействия занятости.

Пособие по безработице гражданам продолжат выплачивать два раза в месяц, но лишь при условии выполнения индивидуального плана – в противном случае выплата пособия приостановится на месяц.