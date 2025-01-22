Служба занятости помогла устроить на работу 175 тысяч жителей Алтайского края за пять лет
20,2 тысячи человек нашли работу с помощью центра занятости в 2024 году
22 января 2025, 08:15, Антон Дегтярев
Почти 175 тысяч жителей Алтайского края было трудоустроено за пять лет при содействии региональной службы занятости населения. В том числе 20,2 тысячи человек нашли работу с ее помощью в 2024 году. Об этом на онлайн-конференции рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.
"Обучение граждан востребованным профессиям наравне с другими мероприятиями службы занятости оказали положительное влияние на региональный рынок труда. Таким образом, уровень занятости населения в течение пяти лет неуклонно возрастал и по последним статистическим данным составляет 63,6 % (в сентябре – ноябре 2024 года)", – рассказала Надежда Капура.
По словам чиновницы, с 2019 года в Алтайском крае организовано профессиональное обучение по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Всего с 2019 по 2024 год бесплатно обучение прошли 11,4 тысячи человек. Среди них – молодежь до 35 лет, женщины с детьми дошкольного возраста, безработные, ищущие работу граждане, участники СВО и члены их семей, люди старше 50 лет, а также предпенсионеры и инвалиды.
Самые популярные направления подготовки: веб-технологии, современные технологии оценки персонала, дизайн, психология, интернет-маркетинг, библиотечная и информационная работа, социальная работа в социальных службах, управление кадрами, управление в сфере закупок, бухгалтерия, таргетолог, переподготовка водителей транспортных средств и так далее, рассказала Капура.
Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения также отметила, что в 2025 году пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование можно по федеральному проекту "Активные меры содействия занятости" нового национального проекта "Кадры".
Кроме того, с 2025 года вступили в силу новые нормы закона о занятости населения, в которых был усилен "личный акцент" в работе с гражданами. Теперь для получения статуса безработного гражданин должен пройти профилирование – его определят в группу с учетом сферы его предыдущей профессиональной деятельности, опыта работы и других характеристик. Затем для него составят индивидуальный план содействия занятости.
Пособие по безработице гражданам продолжат выплачивать два раза в месяц, но лишь при условии выполнения индивидуального плана – в противном случае выплата пособия приостановится на месяц.
08:31:55 22-01-2025
Работаю в отделе кадров. Все кто приходил из центра занятости на наши вакантные рабочие места, просили поставить только отметку в направлении. Работать никто не собирался. Так что кого там они трудоустраивают, это большой вопрос.
08:46:30 22-01-2025
Гость (08:31:55 22-01-2025) Работаю в отделе кадров. Все кто приходил из центра занятост... Куда-то должны направить, вот и посылают людей на неподходящие им вакансии. С другой стороны, соискатели вынуждены по направлению центра занятости ходить напредприятия за отметками.
11:48:38 22-01-2025
Гость (08:31:55 22-01-2025) Работаю в отделе кадров. Все кто приходил из центра занятост... Абсолютно с Вами согласен! Никакой работы там надлежащей не ведётся, поскольку вакансии достойной, альтернативные варианты не было предложено НИКОГДА!
19:36:43 22-01-2025
Гость (08:31:55 22-01-2025) Работаю в отделе кадров. Все кто приходил из центра занятост... Видимо, такая у вас атмосфера и вакансия, что людям только отметка и нужна...
Не думали об этом?
08:49:19 22-01-2025
Как-то несколько лет назад была попытка найти работу через эту контору. На сайте центра занятости нахожу подходящую вакансию, прошу направление. Инспектор говорит, что такой вакансии нет. Прихожу домой, смотрю – есть, никуда не делась! Вывод , у инспекторов свои какие-то соображения, может, придерживают для кого-то места более-менее.
11:50:11 22-01-2025
Гость (08:49:19 22-01-2025) Как-то несколько лет назад была попытка найти работу через... Только "палки в колёса" и вставляют!!!!!!!!!!!!!!!! хвалёные инспекторы!!!
08:53:00 22-01-2025
Устроили с зарплатой 20-25 тыс.
11:49:10 22-01-2025
Гость (08:53:00 22-01-2025) Устроили с зарплатой 20-25 тыс. ... нив чем себя не отказывайте, типа)))))
12:41:31 22-01-2025
Абсолютно бесполезная контора, только гоняют по городу по копеечным вакансиям! Нет комплексного понимания профориентации и трудоустройства, просто тупой поиск в базе по названию. Если ты сисадмин/сотрудник техподдержки/инженер-электронщик/программист сопровождения, тебе скажут выбери одно название и будут тупо по нему подбирать. Нет творческого начала, осмысленного подхода, желания помочь конкретному человеку. Для гопоты/быдлоты достаточно, а вот нормальному работнику....
16:55:39 22-01-2025
Сделать отметку и всё? Не думаю что ещё где то в какой то стране можно вот так бездельнику - безработному сидеть на бюджете , когда кругом не хватает рабочих рук убирать тротуары , дороги , ремонтировать фасады .Да элементарно мыть салоны общественного транспорта! Одни добросовестно работают и платят налоги другие опять же сидят на их шее.