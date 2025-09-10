"Служить России" Эдуарда Ханока. Текст песни, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

10 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

Э. Ханок, И. Резник – "Служить России"

Полки идут стеной,

Красиво держат строй

И гордо шелестят знамена,

Комбат и рядовой – единою судьбой

Мы связаны с тобой, друг мой.

Служить России суждено тебе и мне,

Служить России – удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем

Плечо к плечу идут российские войска,

И пусть военная дорога нелегка,

Мы будем верою и правдою служить России.

В бесстрашии атак

Спасли мы Русский флаг

И дом родной и наши песни.

А коль придет беда,

с тобою мы тогда Отчизну защитим, друг мой.

Служить России суждено тебе и мне,

служить России - удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем

Плечо к плечу идут Российские войска,

И пусть военная дорога нелегка,

Мы будем верою и правдою служить России.

Полки идут стеной, красиво держат строй

И вместе с нами вся Россия

И он, и ты, и я – армейская семья

М этим мы сильны, друг мой.

Служить России суждено тебе и мне,

Служить России – удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем

Плечо к плечу идут российские войска,

И пусть военная дорога нелегка,

Мы будем верою и правдою служить России.

Служить России суждено тебе и мне,

Служить России – удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем

Плечо к плечу идут российские войска,

И пусть военная дорога нелегка,

Мы будем верою и правдою служить России...

Мы будем служить России!

Текст песни взят с сайта​ pesnu.ru