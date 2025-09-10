"Служить России" Эдуарда Ханока. Текст песни, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
10 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
Э. Ханок, И. Резник – "Служить России"
Полки идут стеной,
Красиво держат строй
И гордо шелестят знамена,
Комбат и рядовой – единою судьбой
Мы связаны с тобой, друг мой.
Служить России суждено тебе и мне,
Служить России – удивительной стране,
Где солнце новое встает на небе синем
Плечо к плечу идут российские войска,
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою служить России.
В бесстрашии атак
Спасли мы Русский флаг
И дом родной и наши песни.
А коль придет беда,
с тобою мы тогда Отчизну защитим, друг мой.
Служить России суждено тебе и мне,
служить России - удивительной стране,
Где солнце новое встает на небе синем
Плечо к плечу идут Российские войска,
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою служить России.
Полки идут стеной, красиво держат строй
И вместе с нами вся Россия
И он, и ты, и я – армейская семья
М этим мы сильны, друг мой.
Служить России суждено тебе и мне,
Служить России – удивительной стране,
Где солнце новое встает на небе синем
Плечо к плечу идут российские войска,
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою служить России.
Служить России суждено тебе и мне,
Служить России – удивительной стране,
Где солнце новое встает на небе синем
Плечо к плечу идут российские войска,
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою служить России...
Мы будем служить России!
Текст песни взят с сайта pesnu.ru
08:48:30 11-09-2025
фамилия Ханок так склоняется?
09:34:46 11-09-2025
Как-то без души. Можно заменить слово Россия на любое другое название страны, и вот можно уже петь эту песню где угодно