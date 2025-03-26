Спасительные метры. Как правильно соблюдать дистанцию на дороге, чтобы избежать ДТП

Особенно осторожным нужно быть зимой, когда управлять машиной гораздо сложнее

26 марта 2025, 06:55, ИА Амител

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Несоблюдение дистанции во время движения – одна из самых распространенных причин дорожно-транспортных нарушений. Это не только грозит штрафом, но и создает по-настоящему опасную ситуацию на дороге. Причем водитель должен самостоятельно определить, какая дистанция на данный момент будет безопасной. Зависит это от времени года, погоды и множества других факторов. О том, как правильно выбрать дистанцию и почему спасительным может быть каждый дополнительный метр, – в материале amic.ru.

Неправильная дистанция – это нарушение

В Госавтоинспекции Алтайского края отмечают, что к аварии обычно приводит либо слишком маленькая дистанция между транспортными средствами (нарушение п. 9.10 ПДД), либо неверный выбор скоростного режима (нарушение п. 10.1 ПДД). Прижавшись слишком плотно к машине, идущей впереди, водитель сам лишает себя возможности вовремя среагировать на возникшую угрозу, объясняют эксперты.

Водитель, управляя транспортным средством, должен руководствоваться основными правилами дорожного движения, а именно:

п. 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения;

п. 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности – видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил.

В п. 10.1 ПДД РФ также указано, что в случае изменения дорожной обстановки и возникновения опасности водитель должен немедленно снизить скорость – вплоть до полной остановки, если требует ситуация.

За несоблюдение дистанции (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и скоростного режима (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ) водителю грозит административный штраф в размере 2250 рублей. Кстати, еще недавно он составлял 1,5 тысячи рублей – с 1 января 2025 года наказание ужесточили, напоминают в региональной Госавтоинспекции.

Как выбрать правильную дистанцию?

В ПДД нет четких указаний, какой именно должна быть дистанция между автомобилями во время движения. Вернее, они есть лишь в зонах действия знака 3.16 "Ограничение минимальной дистанции", уточняют в Госавтоинспекции Алтайского края. Обычно это сложные дорожные участки перед мостами, тоннелями и эстакадами. Минимально допустимую дистанцию указывают прямо на дорожном знаке.

Во всех остальных случаях это ответственность каждого водителя – определить то расстояние, которое будет ему необходимо для маневра или торможения в экстренной ситуации. Нужно обязательно учесть и интенсивность движения, погодные и дорожные условия, а также техническое состояние автомобиля.

Чтобы определить безопасное расстояние до автомобиля, опытные водители руководствуются следующим правилом: оно должно равняться половине скорости. То есть в условиях населенного пункта дистанция до движущегося впереди транспортного средства автомобиля, который едет со скоростью 60 км/ч, должна составлять около 30 метров, а вне населенного пункта – не менее 45 метров.

Также помните: выбор дистанции зависит не только от погоды и дорожной обстановки, но и от опыта водителя. Если вы совсем недавно за рулем, лучше выдерживайте большее расстояние между автомобилями.

Зимой – особое внимание

В зимнее время года вождение автомобиля сопряжено с дополнительной опасностью. В снегопад и метели дороги покрываются снегом, а в периоды оттепели – льдом. Проезжая часть становится очень скользкой, и даже зимние шипованные шины не всегда гарантируют идеальное сцепление. Соответственно, увеличивается тормозной путь.

Поэтому риск ДТП возрастает в разы. Нередки аварии с участием сразу нескольких машин, когда они врезаются друг в друга "паровозиком". Это происходит из-за того, что движущийся впереди всех автомобиль резко затормозил, а водители сзади не успели вовремя среагировать. Как правило, причиной становится именно недостаточная дистанция.

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует автолюбителям воздержаться от использования личного транспорта в условиях непогоды, особенно для загородных поездок.

"В случае если выезд необходим, не забывайте о соблюдении скоростного режима, бокового интервала и безопасной дистанции", – подчеркивают в ведомстве.В условиях снегопада дистанцию нужно увеличить в два-три раза, а при гололеде – в три-четыре раза. Если на улице туман, то нужно включить противотуманные фары и соблюдать дистанцию, чтобы вы могли полностью остановиться в пределах своей видимости, советуют инструкторы по вождению.

В Госавтоинспекции напоминают, что безопасная дистанция – не просто цифры. Это залог безопасности всех участников дорожного движения. Ведь в аварийной ситуации каждый метр может оказаться решающим.