Заметил грубое нарушение ПДД. Куда обращаться и можно ли это сделать анонимно
Любой из нас может пожаловаться на правонарушителей в Госавтоинспекцию
30 апреля 2025, 12:28, ИА Амител erid: 2W5zFJ4EmzG
Каждый участник дорожного движения хотя бы раз сталкивался с нарушением ПДД РФ, допущенным другим водителем. Например, когда автомобилисты паркуют автомобиль на газоне или тротуаре, а также проезжают на красный сигнал светофора и пересекают сплошную линию разметки. Любой из нас может пожаловаться на правонарушителей в Госавтоинспекцию. Объясняем, что делать, если вы стали свидетелем нарушения ПДД РФ.
Как собрать доказательства?
Для обращения в Госавтоинспекцию необходимы доказательства правонарушения. Для этого сделайте фото или видео с места нарушения. Постарайтесь, чтобы в кадр попал регистрационный знак машины. Например, если автомобиль припаркован в зоне, где стоянка запрещена, в кадре обязательно должна быть и машина, и знак, который подтверждает нарушение.
Укажите дату, когда производилась съемка, а также место и время совершения правонарушения. Впрочем, в некоторых случаях это не понадобится, так как современные видеорегистраторы или смартфоны фиксируют место по системе GPS и сохраняют эти данные.
Согласно статье 26.7 КоАП РФ, эти видео- и фотоматериалы станут документами, важными для возбуждения административного делопроизводства. От качества видео или фото зависит, удастся ли сотрудникам Госавтоинспекции найти нарушителя и привлечь его к ответственности. Если этого будет не хватать, сотрудники ГАИ могут изучить данные с видеокамер, расположенных в торговых точках и учреждениях рядом с местом нарушения ПДД РФ.
Как подать жалобу на сайте Госавтоинспекции?
Самый быстрый и удобный вариант, который не отнимет у вас много времени:
– зайдите на сайт Госавтоинспекции (https://гибдд.рф/r/22) в раздел обращений;
– в нижней части страницы нажмите на кнопку "Подать обращение" и перейдите к заполнению анкеты;
– выберите регион страны, в котором произошло нарушение ПДД РФ;
– заполните свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, а также адрес электронной почты;
– опишите нарушение, свидетелем которого вы стали. В тексте укажите дату, время и место нарушения, а также номер автомобиля, его марку и правило (их может быть даже несколько), которое было нарушено. При возможности укажите статью КоАП РФ, предусматривающую наказание за данное нарушение;
– прикрепите к тексту фото или видео с зафиксированным правонарушением;
– после отправки обращения с вами свяжутся сотрудники Госавтоинспекции. Регистрация заявления занимает до трех дней. Далее его обязаны рассмотреть в течение 30 суток.
Как сообщить о нарушении в отделение Госавтоинспекции?
Информацию о правонарушении можно сообщить по единому номеру 102 или 112 либо в дежурную часть подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники примут заявление, а после свяжутся с вами и пригласят в отделение для уточнения информации.
Как подать обращение в письменной форме?
Собранные доказательства правонарушения можно отправить и по почте. В обращении необходимо указать свои персональные данные и номер телефона для связи, а также модель, регистрационный номер автомобиля нарушителя с приложением фотографий и видео с места нарушения ПДД РФ на любом электронном носителе.
Можно ли подать обращение через "Госуслуги"?
Еще один вариант пожаловаться на нарушение правил – мобильное приложение "Госуслуги". Там также есть быстрая и доступная каждому функция подать жалобу. Дальше ваше сообщение перешлют в профильный орган власти, полицию или администрацию муниципалитета. Сотрудники Госавтоинспекции отреагируют на обращение и проведут проверку. Ответ поступит в ваш личный кабинет в течение 10-30 календарных дней.
А можно подать обращение анонимно?
К сожалению, нет. Анонимные жалобы государственными органами не рассматриваются. В любом случае вам придется выступить свидетелем. Вас вызовут в местное подразделение Госавтоинспекции, где вы должны лично подтвердить правонарушение и рассказать подробности. Если доказательства будут убедительными, то по итогу дела оформят постановление, а лицо, совершившее правонарушение, оштрафуют согласно нарушенной статье КоАП РФ.
ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ИНН 2224011531Социальная реклама
12:19:33 30-04-2025
Сколько платят?
00:01:36 22-05-2025
Гость (12:19:33 30-04-2025) Сколько платят?... Ничё не плотют.