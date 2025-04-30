Заметил грубое нарушение ПДД. Куда обращаться и можно ли это сделать анонимно

Любой из нас может пожаловаться на правонарушителей в Госавтоинспекцию

30 апреля 2025, 12:28, ИА Амител erid: 2W5zFJ4EmzG

Экипаж Госавтоинспекции в Барнауле / Фото: amic.ru

Каждый участник дорожного движения хотя бы раз сталкивался с нарушением ПДД РФ, допущенным другим водителем. Например, когда автомобилисты паркуют автомобиль на газоне или тротуаре, а также проезжают на красный сигнал светофора и пересекают сплошную линию разметки. Любой из нас может пожаловаться на правонарушителей в Госавтоинспекцию. Объясняем, что делать, если вы стали свидетелем нарушения ПДД РФ.

Как собрать доказательства?

Для обращения в Госавтоинспекцию необходимы доказательства правонарушения. Для этого сделайте фото или видео с места нарушения. Постарайтесь, чтобы в кадр попал регистрационный знак машины. Например, если автомобиль припаркован в зоне, где стоянка запрещена, в кадре обязательно должна быть и машина, и знак, который подтверждает нарушение.

Укажите дату, когда производилась съемка, а также место и время совершения правонарушения. Впрочем, в некоторых случаях это не понадобится, так как современные видеорегистраторы или смартфоны фиксируют место по системе GPS и сохраняют эти данные.

Согласно статье 26.7 КоАП РФ, эти видео- и фотоматериалы станут документами, важными для возбуждения административного делопроизводства. От качества видео или фото зависит, удастся ли сотрудникам Госавтоинспекции найти нарушителя и привлечь его к ответственности. Если этого будет не хватать, сотрудники ГАИ могут изучить данные с видеокамер, расположенных в торговых точках и учреждениях рядом с местом нарушения ПДД РФ.

Как подать жалобу на сайте Госавтоинспекции?

Самый быстрый и удобный вариант, который не отнимет у вас много времени:

– зайдите на сайт Госавтоинспекции (https://гибдд.рф/r/22) в раздел обращений;

– в нижней части страницы нажмите на кнопку "Подать обращение" и перейдите к заполнению анкеты;

– выберите регион страны, в котором произошло нарушение ПДД РФ;

– заполните свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, а также адрес электронной почты;

– опишите нарушение, свидетелем которого вы стали. В тексте укажите дату, время и место нарушения, а также номер автомобиля, его марку и правило (их может быть даже несколько), которое было нарушено. При возможности укажите статью КоАП РФ, предусматривающую наказание за данное нарушение;

– прикрепите к тексту фото или видео с зафиксированным правонарушением;

– после отправки обращения с вами свяжутся сотрудники Госавтоинспекции. Регистрация заявления занимает до трех дней. Далее его обязаны рассмотреть в течение 30 суток.

Как сообщить о нарушении в отделение Госавтоинспекции?

Информацию о правонарушении можно сообщить по единому номеру 102 или 112 либо в дежурную часть подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники примут заявление, а после свяжутся с вами и пригласят в отделение для уточнения информации.

Как подать обращение в письменной форме?

Собранные доказательства правонарушения можно отправить и по почте. В обращении необходимо указать свои персональные данные и номер телефона для связи, а также модель, регистрационный номер автомобиля нарушителя с приложением фотографий и видео с места нарушения ПДД РФ на любом электронном носителе.

Можно ли подать обращение через "Госуслуги"?

Еще один вариант пожаловаться на нарушение правил – мобильное приложение "Госуслуги". Там также есть быстрая и доступная каждому функция подать жалобу. Дальше ваше сообщение перешлют в профильный орган власти, полицию или администрацию муниципалитета. Сотрудники Госавтоинспекции отреагируют на обращение и проведут проверку. Ответ поступит в ваш личный кабинет в течение 10-30 календарных дней.

А можно подать обращение анонимно?

К сожалению, нет. Анонимные жалобы государственными органами не рассматриваются. В любом случае вам придется выступить свидетелем. Вас вызовут в местное подразделение Госавтоинспекции, где вы должны лично подтвердить правонарушение и рассказать подробности. Если доказательства будут убедительными, то по итогу дела оформят постановление, а лицо, совершившее правонарушение, оштрафуют согласно нарушенной статье КоАП РФ.

ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ИНН 2224011531

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