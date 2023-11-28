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Дмитрия Попова утвердят на посту главы алтайского Минздрава

Предположительно, соответствующий документ губернатор Томенко подпишет в ближайшее время

28 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Дмитрия Попова утвердят на посту министра здравоохранения Алтайского края. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры агентства утверждают, что кандидатуру Попова смогли согласовать в федеральном ведомстве, хоть и с несколькими сложностями. Предположительно, документ о назначении главы краевого Минздрава будет подписан губернатором в ближайшее время.

Напомним, полномочия Попова истекли после переизбрания Виктора Томенко губернатором Алтайского края. Он продолжил возглавлять ведомство, однако с приставкой "временно исполняющего обязанности".

Алтайский край отставки и назначения здравоохранение

Комментарии 14

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Гость

15:35:30 28-11-2023

А надо? И кому, и зачем? Новую типа пандемию ждём?

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гость

15:40:55 28-11-2023

Мафия бессмертна!!!

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Гость

15:43:01 28-11-2023

Почему он?????

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Гость

15:55:00 28-11-2023

Мои знакомые врачи(а их не мало) ничего хорошего о нём не говорили. Но,губеру виднее. Зачем ему мнение непосредственно докторов?

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Гость

19:34:34 28-11-2023

Гость (15:55:00 28-11-2023) Мои знакомые врачи(а их не мало) ничего хорошего о нём не го... А вообще , есть установленные сроки после выборов для назначений на должности ? Больше двух с половиной месяцев прошло с 10 сентября .

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Гость

16:44:14 28-11-2023

ну жованый крот...

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ахез

18:18:24 28-11-2023

все, теперь заживем

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Гость

21:09:30 28-11-2023

ахез (18:18:24 28-11-2023) все, теперь заживем... При Диме, скорее, нет

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гость

19:05:50 28-11-2023

Всё так плохо, что лучший не найдет.

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Элен без ребят

19:15:58 28-11-2023

шо, опять?! (ц)

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Алла

22:23:58 28-11-2023

Конец остаткам здоровья.... На одни грабли......

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Гость

22:57:12 28-11-2023

С назначением и орден надо бы - За заслуги!

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Мимопроходящий

09:18:06 29-11-2023

Это значит, что со здравоохранением в крае всё останется как и было. Вот и делайте выводы.

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Гость

12:07:26 29-11-2023

Этот дилетант должен сидеть на нарах ещё по результатам 2020 года. Почему он до сих пор не на шконке?

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