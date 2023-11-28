Дмитрия Попова утвердят на посту главы алтайского Минздрава
Предположительно, соответствующий документ губернатор Томенко подпишет в ближайшее время
28 ноября 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Дмитрия Попова утвердят на посту министра здравоохранения Алтайского края. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники.
Инсайдеры агентства утверждают, что кандидатуру Попова смогли согласовать в федеральном ведомстве, хоть и с несколькими сложностями. Предположительно, документ о назначении главы краевого Минздрава будет подписан губернатором в ближайшее время.
Напомним, полномочия Попова истекли после переизбрания Виктора Томенко губернатором Алтайского края. Он продолжил возглавлять ведомство, однако с приставкой "временно исполняющего обязанности".
15:35:30 28-11-2023
А надо? И кому, и зачем? Новую типа пандемию ждём?
15:40:55 28-11-2023
Мафия бессмертна!!!
15:43:01 28-11-2023
Почему он?????
15:55:00 28-11-2023
Мои знакомые врачи(а их не мало) ничего хорошего о нём не говорили. Но,губеру виднее. Зачем ему мнение непосредственно докторов?
19:34:34 28-11-2023
Гость (15:55:00 28-11-2023) Мои знакомые врачи(а их не мало) ничего хорошего о нём не го... А вообще , есть установленные сроки после выборов для назначений на должности ? Больше двух с половиной месяцев прошло с 10 сентября .
16:44:14 28-11-2023
ну жованый крот...
18:18:24 28-11-2023
все, теперь заживем
21:09:30 28-11-2023
ахез (18:18:24 28-11-2023) все, теперь заживем... При Диме, скорее, нет
19:05:50 28-11-2023
Всё так плохо, что лучший не найдет.
19:15:58 28-11-2023
шо, опять?! (ц)
22:23:58 28-11-2023
Конец остаткам здоровья.... На одни грабли......
22:57:12 28-11-2023
С назначением и орден надо бы - За заслуги!
09:18:06 29-11-2023
Это значит, что со здравоохранением в крае всё останется как и было. Вот и делайте выводы.
12:07:26 29-11-2023
Этот дилетант должен сидеть на нарах ещё по результатам 2020 года. Почему он до сих пор не на шконке?