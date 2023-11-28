Дмитрия Попова утвердят на посту главы алтайского Минздрава

Предположительно, соответствующий документ губернатор Томенко подпишет в ближайшее время

28 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Дмитрия Попова утвердят на посту министра здравоохранения Алтайского края. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры агентства утверждают, что кандидатуру Попова смогли согласовать в федеральном ведомстве, хоть и с несколькими сложностями. Предположительно, документ о назначении главы краевого Минздрава будет подписан губернатором в ближайшее время.

Напомним, полномочия Попова истекли после переизбрания Виктора Томенко губернатором Алтайского края. Он продолжил возглавлять ведомство, однако с приставкой "временно исполняющего обязанности".