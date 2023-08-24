СМИ: криминалисты начали работу на месте крушения самолета Пригожина

Опознавать тела придется по косвенным признакам или ДНК

24 августа 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Криминалисты приступили к изучению обломков на месте крушения частного самолета Евгения Пригожина. Об этом сообщает Shot.

Перед тем, как специалисты начали работу, местность на предмет возможной опасности изучали саперы. Для изучения частей самолета установили сильные прожекторы.

Отмечается, что тела 10 погибших получили серьезные механические повреждения. Опознавать их придется по "косвенным признакам" или по ДНК.

Напомним, что о крушении самолета стало известно вечером 23 августа. Представители Росавиации подтвердили информацию о том, что Евгений Пригожин был на борту.

Телеграм-канал Gray Zone, близкий к ЧВК "Вагнер" заявил о гибели Пригожина.