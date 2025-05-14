С американской стороны участие в консультациях могут принять Марко Рубио, Кит Келлог и Стив Уиткофф

14 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Dimmis Vart

Глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков примут участие в переговорах с представителями Украины в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Кремля.

Других подробностей о составе российской делегации на предстоящие консультации пока нет.

По данным издания, с американской стороны в Турцию приедут госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф. При этом 13 мая Дональд Трамп подтвердил только визит Рубио в Стамбул. Остальных участников переговоров он назвал "официальными американскими лицами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, раскрывать состав российской делегации отказался. С его слов, информацию о переговорной группе можно будет обнародовать, когда соответствующее указание последует от Владимира Путина.

Напомним, 11 мая Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Москва не исключает, что удастся договориться о реальном перемирии, которое бы соблюдалось обеими сторонами и стало бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции для личной встречи.

13 мая спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал основные темы, которые РФ и Украина могут обсудить в Стамбуле. Среди них вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.