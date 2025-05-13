Уиткофф рассказал об основных темах, которые могут обсудить Россия и Украина в Стамбуле

Вероятно, стороны затронут вопросы территорий, Запорожской АЭС и выхода к Черному морю

13 мая 2025, 15:25, ИА Амител

Стив Уиткофф / Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом могут стать вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.

Кроме того, спецпредставитель Дональда Трампа указал, что вопрос Запорожской атомной электростанции крайне важен в этих дискуссиях из-за количества энергии, которое она производит. При этом политик подчеркнул, что сделка не состоится без одобрения Владимира Путина.

Он также добавил, что урегулирование на Украине обсуждалось не только с Москвой и Киевом, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии. Уиткофф утверждает, что американский лидер выдвигал сторонам "ультиматум" о необходимости прямого диалога.

Напомним, 11 мая Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Москва не исключает, что удастся договориться о реальном перемирии, которое бы соблюдалось обеими сторонами и стало бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции для личной встречи.