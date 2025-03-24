ТАСС: переговоры России и США в Эр-Рияде будут закрытыми

Журналистов попросили покинуть гостиницу, в которой встретятся стороны

24 марта 2025, 14:07, ИА Амител

Флаг Саудовской Аравии / Фото: unsplash.com / aboodi vesakaran

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде пройдет в закрытом формате. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть гостиницу The Ritz-Carlton, где пройдут российско-американские переговоры.

Ранее стало известно, что встреча начнется в 10:00 по московскому времени. Делегацию РФ возглавят председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, а также советник директора ФСБ Сергей Беседа. В составе американской делегации ожидаются директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры США и Украины. Со слов министра обороны Украины Рустема Умерова, встреча прошла продуктивно и предметно. Он утверждает, что стороны затронули ключевые вопросы, в том числе обсудили энергетику.