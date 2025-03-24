Более часа длятся переговоры России и США в Эр-Рияде

Из-за закрытого формата встречи ее детали пока неизвестны

24 марта 2025, 15:55, ИА Амител

Российская делегация прибыла на место переговоров / Фото: МИД РФ / https://t.me/MID_Russia

Встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде длится уже больше часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры "технических команд" проходят в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Ранее служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть его территорию.

В состав российской делегации входят глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что диалог между сторонами будет посвящен теме Черноморской инициативы – безопасности судоходства в акватории Черного моря.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча делегаций США и Украины. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, она прошла продуктивно и предметно. Политик утверждает, что стороны затронули ключевые вопросы, в том числе обсудили энергетику.