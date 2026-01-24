СМИ: Территориальный вопрос вновь застопорил переговоры по Украине
До этого первый день переговоров назвали продуктивным
24 января 2026, 19:50, ИА Амител
Согласно информации, полученной ТАСС из информированного источника, самым острым и трудноразрешимым моментом на трехсторонних переговорах между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, проходящих в Абу-Даби, по-прежнему является территориальный аспект. Ключевое условие для российской стороны – уход украинских вооруженных сил с территории Донбасса.
Первый день трехсторонних консультаций, посвященных вопросам безопасности, прошел 23 января в Абу-Даби. Запланировано продолжение встречи на 24 января. В столице Объединенных Арабских Эмиратов обстановка оценивается как стабильная, усиление мер безопасности не наблюдается.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков. Украинскую сторону в составе трехсторонней рабочей группы представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
20:07:58 24-01-2026
Неожиданно
20:27:16 24-01-2026
всё изменится, когда подойдем к Днепру. Днепр станет границей двух стран.
02:46:31 25-01-2026
гость (20:27:16 24-01-2026) всё изменится, когда подойдем к Днепру. Днепр станет границе...
От Волги и До Енисея
07:50:18 25-01-2026
Главный быв8ий дипломат Европы ска0ал баррель сказал что всё решится на поле боя, а время ситуацию при окончания не уточнил. То есть он высказался за продолжении войны. И что сейчас предполагается плюнуть в лицо этому цивилизованному европейцу?
09:37:24 25-01-2026
Гость (07:50:18 25-01-2026) Главный быв8ий дипломат Европы ска0ал баррель сказал что всё... Плюнем. И не раз.
10:07:29 25-01-2026
Гость (07:50:18 25-01-2026) Главный быв8ий дипломат Европы ска0ал баррель сказал что всё... Может их устроит вариант Венесуэлы..
09:28:20 25-01-2026
Ну вот и подписали себе" брачный договор" хохлы. Придется нашим бойцам как и всегда только побеждать.Дай Бог .
10:16:44 25-01-2026
гость (09:28:20 25-01-2026) Ну вот и подписали себе" брачный договор" хохлы. Придется н... спустя пару десятков лет, когда смоется вся пиар-повестка, встанет вопрос - а оно того стоило вообще? И ответ будет очевиден
11:43:57 25-01-2026
Гость (10:16:44 25-01-2026) спустя пару десятков лет, когда смоется вся пиар-повестка, в... Еще бы понимали кто оплачивает все это,может и поменьше бы хрюкали про «брачные договоры .