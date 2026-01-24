СМИ: Территориальный вопрос вновь застопорил переговоры по Украине

До этого первый день переговоров назвали продуктивным

24 января 2026, 19:50, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Согласно информации, полученной ТАСС из информированного источника, самым острым и трудноразрешимым моментом на трехсторонних переговорах между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, проходящих в Абу-Даби, по-прежнему является территориальный аспект. Ключевое условие для российской стороны – уход украинских вооруженных сил с территории Донбасса.

Первый день трехсторонних консультаций, посвященных вопросам безопасности, прошел 23 января в Абу-Даби. Запланировано продолжение встречи на 24 января. В столице Объединенных Арабских Эмиратов обстановка оценивается как стабильная, усиление мер безопасности не наблюдается.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков. Украинскую сторону в составе трехсторонней рабочей группы представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.