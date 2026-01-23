"Заняли изящную позицию". Эксперты оценили ночные переговоры Путина с Уиткоффом

Президент РФ предложил миллиардный взнос, а спецпредставитель президента США нашел "800-фунтового слона в комнате"

23 января 2026, 17:26, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Продолжавшиеся более трех с половиной часов переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом признаны конструктивными и предельно откровенными. Amic.ru знакомит читателей с мнениями экспертов, обнаруживших в прошедшем разговоре поразительную скорость подготовки участников, человека широких деловых навыков и даже изящество позиции одной из сторон.

Одной из главных тем переговоров станет обсуждение мирного плана урегулирования украинского конфликта, состоящего из 20 пунктов, сообщил накануне визита в Москву Стив Уиткофф телеканалу CNBC.

«Мы его дорабатываем и согласовываем… Я думаю, мы переходим к заключению сделок по территориям. Это 800-фунтовый слон в комнате», – перешел на образы Уиткофф, рассказывая о деталях.

Основную часть беседы посланники Трампа информировали Россию о ходе переговоров с Украиной, говорится в заявлении, сделанном по результатам встречи помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Он также сообщил, что "начинается серьезное взаимодействие рабочих групп", "встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Киевом и Европой", "обсудили и предложение Трампа войти России в "Совет мира", и ситуацию вокруг Гренландии".

Позитивно оценил встречу и президент США Дональд Трамп.

«Все нынешние контакты США с Россией по Украине полезны. Посмотрим, что из этого получится», – написал он на странице в своей соцсети Truth Social.

На некоторые детали прошедших переговоров обращает внимание в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов:

«Поражает скорость, с которой американцы прилетели сразу после встречи Трампа с Зеленским, и время приема их президентом Путиным (в полночь), и продолжительность (3,5 часа) разговора (а это именно разговор людей, которые делают общее дело). Такое происходит, когда есть доверие, взаимопонимание и согласие относительно целей».

Как известно, на встрече Путин подтвердил готовность сделать взнос в 1 млрд долларов в создаваемый Трампом "Совет мира" из замороженных в США российских активов.

«Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – заявил газете "Взгляд" политолог Павел Данилин.

Политолог Алексей Мартынов обращает внимание на участника американской делегации Джоша Грюнбаума – комиссара Федеральной службы США по государственным закупкам:

«Юрист по образованию, выпускник Нью-Йоркского университета;

участник переговоров с Дмитриевым в Майами и встреч с украинской делегацией в Париже;

комиссар Федеральной службы закупок и старший советник Белого дома с января 2025 года;

старший советник учрежденного "Совета мира" по Газе с 16 января 2026 года;

обладатель большого делового опыта в области сделок по слияниям и поглощениям;

человек с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, судя по отзывам коллег из администрации США».

«Мы заняли в данном случае изящную позицию и очень, на мой взгляд, правильную», – заявил "Царьграду" политолог-американист Малек Дудаков:

«Мы не против участия в новой организации, потому что всегда лучше участвовать, чем не участвовать. Но при этом мы готовы заплатить членский внос за счет тех активов, которые у нас заморожены. То есть это посыл американцам о том, что вы должны продавить европейцев по вопросу смягчения санкций в отношении наших денег».

Встреча Путина и представителей Трампа имеет целью передачу развернутой информации друг другу, поскольку выход на конкретные договоренности по урегулированию конфликта еще не просматривается, заявил каналу "360" политолог Сергей Маркелов.