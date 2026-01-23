"Заняли изящную позицию". Эксперты оценили ночные переговоры Путина с Уиткоффом
Президент РФ предложил миллиардный взнос, а спецпредставитель президента США нашел "800-фунтового слона в комнате"
23 января 2026, 17:26, ИА Амител
Продолжавшиеся более трех с половиной часов переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом признаны конструктивными и предельно откровенными. Amic.ru знакомит читателей с мнениями экспертов, обнаруживших в прошедшем разговоре поразительную скорость подготовки участников, человека широких деловых навыков и даже изящество позиции одной из сторон.
Одной из главных тем переговоров станет обсуждение мирного плана урегулирования украинского конфликта, состоящего из 20 пунктов, сообщил накануне визита в Москву Стив Уиткофф телеканалу CNBC.
«Мы его дорабатываем и согласовываем… Я думаю, мы переходим к заключению сделок по территориям. Это 800-фунтовый слон в комнате», – перешел на образы Уиткофф, рассказывая о деталях.
Основную часть беседы посланники Трампа информировали Россию о ходе переговоров с Украиной, говорится в заявлении, сделанном по результатам встречи помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Он также сообщил, что "начинается серьезное взаимодействие рабочих групп", "встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Киевом и Европой", "обсудили и предложение Трампа войти России в "Совет мира", и ситуацию вокруг Гренландии".
Позитивно оценил встречу и президент США Дональд Трамп.
«Все нынешние контакты США с Россией по Украине полезны. Посмотрим, что из этого получится», – написал он на странице в своей соцсети Truth Social.
На некоторые детали прошедших переговоров обращает внимание в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов:
«Поражает скорость, с которой американцы прилетели сразу после встречи Трампа с Зеленским, и время приема их президентом Путиным (в полночь), и продолжительность (3,5 часа) разговора (а это именно разговор людей, которые делают общее дело). Такое происходит, когда есть доверие, взаимопонимание и согласие относительно целей».
Как известно, на встрече Путин подтвердил готовность сделать взнос в 1 млрд долларов в создаваемый Трампом "Совет мира" из замороженных в США российских активов.
«Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – заявил газете "Взгляд" политолог Павел Данилин.
Политолог Алексей Мартынов обращает внимание на участника американской делегации Джоша Грюнбаума – комиссара Федеральной службы США по государственным закупкам:
«Юрист по образованию, выпускник Нью-Йоркского университета;
участник переговоров с Дмитриевым в Майами и встреч с украинской делегацией в Париже;
комиссар Федеральной службы закупок и старший советник Белого дома с января 2025 года;
старший советник учрежденного "Совета мира" по Газе с 16 января 2026 года;
обладатель большого делового опыта в области сделок по слияниям и поглощениям;
человек с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, судя по отзывам коллег из администрации США».
«Мы заняли в данном случае изящную позицию и очень, на мой взгляд, правильную», – заявил "Царьграду" политолог-американист Малек Дудаков:
«Мы не против участия в новой организации, потому что всегда лучше участвовать, чем не участвовать. Но при этом мы готовы заплатить членский внос за счет тех активов, которые у нас заморожены. То есть это посыл американцам о том, что вы должны продавить европейцев по вопросу смягчения санкций в отношении наших денег».
Встреча Путина и представителей Трампа имеет целью передачу развернутой информации друг другу, поскольку выход на конкретные договоренности по урегулированию конфликта еще не просматривается, заявил каналу "360" политолог Сергей Маркелов.
«Мы прекрасно понимаем, что дело не в Уиткоффе, не в Трампе, а дело в Европе. Я имею в виду, самый главный запор у нас стоит в Европе, выгодно помогать Зеленскому, именно такое решение держать. Я абсолютно уверен, что сегодня пока ни у одной стороны нет внутреннего потенциала разговаривать и заканчивать эти переговоры и финализировать эту историю», – сделал вывод эксперт.
18:12:47 23-01-2026
"Заняли изящную позицию..." Это как? Эротично звучит....
18:28:32 23-01-2026
Знающий (18:12:47 23-01-2026) "Заняли изящную позицию..." Это как? Эротично звучит....... неужели это то что я думаю?
19:15:08 23-01-2026
Под насколько же "соблазнительные" проценты хранились именно за рубежом деньги российских налогоплательщиков и "дохранились" до того, что были просто-напросто "заморожены"? Мудрено ли было предвидеть их, по сути дела, экспроприацию и прежде чем начинать СВО, не дожидаясь "заморозки", заблаговременно вернуть миллиарды в Россию? Уж только ли по причине чьего-то "недомыслия" имели место столь вопиюще абсурдные "ляпы"?
21:37:18 23-01-2026
Я предлагаю сделать взнос за счет бюджета Москвы, а не за счет средств жителей Алтайского края, на каких бы счетах не хранились бы их деньги, как граждан России.
23:24:24 23-01-2026
Гость (21:37:18 23-01-2026) Я предлагаю сделать взнос за счет бюджета Москвы, а не за сч... Согласен.
Патриотично.