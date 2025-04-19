СМИ: Вашингтон готов признать Крым российским

Однако пока такое решение еще не принято

19 апреля 2025, 12:34, ИА Амител

Крым / Фото: Anastasia Clark / unsplash.com

США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", – пишет издание.

Окончательное решение при этом еще не принято.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговоров по украинскому вопросу, если одна из сторон начнет этому мешать.

До этого Трамп заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня на Украине для президента России Владимира Путина. Однако сроки он не уточнил.