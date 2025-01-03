Снег, метель, гололедица. Синоптики предупредили об ухудшении погоды 3 января

Алтайский край накроет ненастная погода, автомобилистов просят быть внимательными на дорогах

03 января 2025, 06:40, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ожидают ухудшение погоды 3 января. По данным регионального Гидрометцентра, днем прогнозируют снег, по западу во второй половине дня сильный снег, метели, местами усиление ветра до 17 м/с, по юго-востоку до 22 м/с. На дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы. Днем температура по краю опустится до -6 градусов, в Барнауле будет от -3 до -5 градусов.

Наиболее неблагоприятную обстановку прогнозируют в Алейском, Бийском, Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Поспелихинском, Змеиногорском, Целинном районах.

Во время сильного ветра специалисты регионального МЧС рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также выбирать безопасное место для парковки автомобиля.

"Просим водителей оценивать дорожную обстановку и соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного полотна, держать дистанцию", – сообщили в МЧС.