Снег повалит, но не везде. О погоде в Алтайском крае 3 февраля

В утренние часы местами обещают изморозь, туман

03 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

3 февраля в отдельных районах по востоку Алтайского края ожидается небольшой снег. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -5...-10 градусов. В утренние часы местами ожидается изморозь, туман. Дороги местами скует гололедица.

В Барнауле столбики термометров покажут -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков, однако на дорогах также местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с.