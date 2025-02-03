Снег повалит, но не везде. О погоде в Алтайском крае 3 февраля
В утренние часы местами обещают изморозь, туман
03 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
3 февраля в отдельных районах по востоку Алтайского края ожидается небольшой снег. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит -5...-10 градусов. В утренние часы местами ожидается изморозь, туман. Дороги местами скует гололедица.
В Барнауле столбики термометров покажут -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков, однако на дорогах также местами гололедица.
Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с.
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