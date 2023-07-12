Снова круто: в "Планете Ку" барнаульцы зажигали под песни юности вместе с KRASKI
Оксана Ковалевская выступила для поклонников с любимыми хитами
12 июля 2023, 11:15, ИА Амител
В минувшую субботу, 8 июля, в барнаульском развлекательном комплексе "Планета Ку" с зажигательным концертом выступила вокалистка группы KRASKI*. Оксана Ковалевская вновь исполнила свои хиты: "А он не знает ничего", "Старший брат", "А вы не трогайте меня" и многие другие, которые "раскачали" зал и подарили яркие эмоции.
Поклонники подпевали певице из зала и танцевали под песни юности.
На популярной площадке города "Супердискотека 90-х" проходит не впервые. В начале лета для барнаульцев вместе с KRASKI выступали "Фактор-2", "Вирус", а также певица Света. Концерт собрал более 2000 человек. Серию дискотек 90-х в июле продолжит король эпатажа Шура.
Также в конце июня впервые в Барнауле на "Планете Ку" пела и танцевала группа Filatov&Karas*. Тогда на крутой вечеринке действительно "Пошла жара" и случился настоящий "Движ".
Как ранее сообщал amic.ru весной на "Планете Ку" построили новую сцену. Некоторые читатели тогда подумали, что возводили ее специально для концерта Ольги Бузовой.
"Новая сцена – новые артисты, новые возможности для хороших тусовок и еще большего количества гостей. Нет, мы строим ее не только для Ольги Бузовой, хотя она будет первая, кто ее испробует", – рассказали amic.ru в комплексе.
*KRASKI ("Краски"); Filatov&Karas ("ФилатовЭндКэрас").
11:53:40 12-07-2023
Местным жителям было весело.
16:20:20 12-07-2023
Ну и станок! Не ужели она еще и поет?