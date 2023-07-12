Снова круто: в "Планете Ку" барнаульцы зажигали под песни юности вместе с KRASKI

Оксана Ковалевская выступила для поклонников с любимыми хитами

12 июля 2023, 11:15, ИА Амител

Оксана Ковалевская / Фото: "Планета Ку"

В минувшую субботу, 8 июля, в барнаульском развлекательном комплексе "Планета Ку" с зажигательным концертом выступила вокалистка группы KRASKI*. Оксана Ковалевская вновь исполнила свои хиты: "А он не знает ничего", "Старший брат", "А вы не трогайте меня" и многие другие, которые "раскачали" зал и подарили яркие эмоции.

Поклонники подпевали певице из зала и танцевали под песни юности.

































Концерт Оксаны Ковалевской / Фото: "Планета Ку"

На популярной площадке города "Супердискотека 90-х" проходит не впервые. В начале лета для барнаульцев вместе с KRASKI выступали "Фактор-2", "Вирус", а также певица Света. Концерт собрал более 2000 человек. Серию дискотек 90-х в июле продолжит король эпатажа Шура.

Также в конце июня впервые в Барнауле на "Планете Ку" пела и танцевала группа Filatov&Karas*. Тогда на крутой вечеринке действительно "Пошла жара" и случился настоящий "Движ".

Как ранее сообщал amic.ru весной на "Планете Ку" построили новую сцену. Некоторые читатели тогда подумали, что возводили ее специально для концерта Ольги Бузовой.

"Новая сцена – новые артисты, новые возможности для хороших тусовок и еще большего количества гостей. Нет, мы строим ее не только для Ольги Бузовой, хотя она будет первая, кто ее испробует", – рассказали amic.ru в комплексе.

*KRASKI ("Краски"); Filatov&Karas ("ФилатовЭндКэрас").