Спасение земли. Премьера фильма о гибельном влиянии золотодобычи на Солонешенский район
Цель картины — помочь активистам, которые борются за защиту природы
22 апреля 2025, 08:15, ИА Амител
Партия "Новые люди" сняла документальный фильм о борьбе жителей Солонешенского района с золотодобытчиками. Его цель – предать огласке ситуацию и оказать помощь активистам, которые хотят помешать разрушению местной природы.
Ранее amic.ru подробно рассказал, почему в Солонешенском районе люди выступили против добычи драгоценного металла. Напомним, что в конце сентября 2024 года артель "Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта, чтобы начать промывать песок. Местные жители заявили, что золотодобытчики уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.
Главная идея документального фильма – максимально раскрыть точку зрения жителей района на последствия действий золотодобытчиков. Героями картины стали люди, которые хотят жить в чистых и комфортных условиях, но считают, что экологическая ситуация серьезно ухудшится.
"В фильме можно услышать не только мнения неравнодушных жителей, но и своими глазами увидеть кадры вымирающей природы – последствия работы золотодобычи", – отметили в партии.
"Новые люди" подчеркнули, что встали на защиту жителей Солонешенского района в конце 2024 года. Тогда инициативная группа обратилась к зампреду комитета Госдумы по экологии Георгию Арапову. В результате депутат направил запрос в прокуратуру, которая возбудила два административных дела.
Напомним, что в ноябре 2024 года жители района обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который пообещал взять на контроль соблюдение правил ведения работ. В декабре жители села Солонешного вышли на митинг и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее. Их также поддержал американец Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", который развивает свою ферму в Солонешенском районе.
В феврале 2025 года "Новые люди" сообщили, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор. А в апреле депутат Госдумы Даниил Бессарабов потребовал запретить выдачу лицензий на золотодобычу в регионе.
В начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. Накануне стало известно, что суд поддержал ходатайство ведомства о приостановке добычи драгоценных металлов в качестве обеспечительной меры на время судебных разбирательств.
08:33:57 22-04-2025
Дай Бог если удастся остановить этот беспредел!!!, реально Солонешное и Чарыш - это еще не загаженные и незаезженные места, где можно увидеть реальную красоту. Республику Алтай погубит туризм и барыги....
08:34:11 22-04-2025
На основании обращения инициативной группы жителей Солонешенского района к депутату Государственной Думы, послу доброй воли ООН, председателю Всероссийского общества охраны природы Вячеславу Александровичу Фетисову, был направлен запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести проверку и принять меры в рамках компетенции.
Проведение проверки и принятие при наличии оснований мер реагирования Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Алтайского края. Ведь краснокнижные растения и животные, были и есть в реестре Красной Книги России и Алтайского края находящиеся в Солонешенском районе! Как и то что добычу ведут в водоохранной зоне русел рек Солонешная, в лицензии ещё Ануй и Щепета, в которых ещё и нерестелище тайменя, обитает речная чашечка и выдра, на прилегающей территории ООПТ горы Бутачиха ареал краснокнижной Кабарги, а добыча россыпного золота в лицензии на лесных участках.
09:10:31 22-04-2025
Даты на письмах заретушированы, хайп на беде людей и биоразнообразия, хотя уже приняты отрицательные решения на уровне Минприроды РФ, Ген.прокуратуры РФ, но теперь сколько есть партий в регионе все пропиарятся!
11:26:48 22-04-2025
Сергей Тастан (09:10:31 22-04-2025) Даты на письмах заретушированы, хайп на беде людей и биоразн... так съездили бы к людям, а не делали отписки письмами
10:45:50 22-04-2025
Обратили бы ещё внимание на Турочакский район, а конкретно на речку Лебедь. Даже по гугл картам видно, всё верховье испахано, вода желтая течет. Эта вода в Бию впадает, тоже прекрасно видно как происходит уничтожение природы.
11:16:05 22-04-2025
Проблема не выдумана и не высосана из пальца. Реально после действий "старателей" полностью загрязнается ручей, гибнет рыба, гибнет все что находится ниже по течению. Ущерб природе колосальный. Овчинка выделки не стоит. Зачем добывать золото такой ценой?
11:22:48 22-04-2025
Гость (11:16:05 22-04-2025) Проблема не выдумана и не высосана из пальца. Реально после ... дело в технологии применяемой - если делать правильно то минимум ущерба природе.
вскрыть - отработать- рекультивировать.
другое дело что золотарей этих пасти надо грамотно и плотно.
11:27:41 22-04-2025
Фильм снят грамотно, ребята молодцы что сделали такое