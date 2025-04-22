Спасение земли. Премьера фильма о гибельном влиянии золотодобычи на Солонешенский район

Цель картины — помочь активистам, которые борются за защиту природы

22 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Партия "Новые люди" сняла документальный фильм о борьбе жителей Солонешенского района с золотодобытчиками. Его цель – предать огласке ситуацию и оказать помощь активистам, которые хотят помешать разрушению местной природы.

Ранее amic.ru подробно рассказал, почему в Солонешенском районе люди выступили против добычи драгоценного металла. Напомним, что в конце сентября 2024 года артель "Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта, чтобы начать промывать песок. Местные жители заявили, что золотодобытчики уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.

Главная идея документального фильма – максимально раскрыть точку зрения жителей района на последствия действий золотодобытчиков. Героями картины стали люди, которые хотят жить в чистых и комфортных условиях, но считают, что экологическая ситуация серьезно ухудшится.

"В фильме можно услышать не только мнения неравнодушных жителей, но и своими глазами увидеть кадры вымирающей природы – последствия работы золотодобычи", – отметили в партии.

"Новые люди" подчеркнули, что встали на защиту жителей Солонешенского района в конце 2024 года. Тогда инициативная группа обратилась к зампреду комитета Госдумы по экологии Георгию Арапову. В результате депутат направил запрос в прокуратуру, которая возбудила два административных дела.

Напомним, что в ноябре 2024 года жители района обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который пообещал взять на контроль соблюдение правил ведения работ. В декабре жители села Солонешного вышли на митинг и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее. Их также поддержал американец Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", который развивает свою ферму в Солонешенском районе.



В феврале 2025 года "Новые люди" сообщили, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор. А в апреле депутат Госдумы Даниил Бессарабов потребовал запретить выдачу лицензий на золотодобычу в регионе.



В начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. Накануне стало известно, что суд поддержал ходатайство ведомства о приостановке добычи драгоценных металлов в качестве обеспечительной меры на время судебных разбирательств.