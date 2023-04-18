Закон о бездомных собаках хотят ужесточить после растерзания в Оренбурге мальчика
Специалисты поймали собак, загрызших ребёнка, но по закону их придётся вернуть на ту же улицу, где произошла трагедия
18 апреля 2023, 11:15, ИА Амител
Закон о гуманном обращении с животными необходимо пересмотреть, заявил в своём Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер, после того как в Оренбурге стая бездомных собак растерзала ребёнка.
"Трагедия ещё раз показала недостаточность инструментов, которыми располагает действующее законодательство. Животные, возвращённые на улицы городов, могут представлять опасность для людей. И если не предпринять меры сейчас, трагедия, которая потрясла всех нас, может повториться", – подчеркнул глава региона.
Паслер отметил, что ещё в 2021 году областное правительство отправляло предложение об ужесточении закона в правительство России, но, судя по всему, реакции не последовало. Теперь с инициативой выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов – он предложил умерщвлять тех собак, которых после отлова не забрали из приюта.
Напомним, 16 апреля бродячие собаки загрызли ребёнка. Мальчик гулял с другом, когда на них кинулись животные. Дети пытались спрятаться в гаражах, но не получилось. Как оказалось, стая неоднократно нападала на людей. В частности, ранее собаки набросились на девочку, теперь она проходит лечение.
В мэрии города уточнили, что специалисты поймали собак, растерзавших ребёнка. Однако животных придётся через три недели вернуть на ту же улицу, где произошла трагедия, – этого требует федеральный закон о гуманном обращении с бездомными животными.
11:47:22 18-04-2023
Всех собак отправлять в Москву их главному защитнику Бурматову
12:04:20 18-04-2023
В законе сказано, в каком виде надо вернуть собак на улицу? Что-то сказано о количестве лап, зубов или глаз у возвращаемых блоховозов? Они разве обязаны дышать в момент возвращения? Ну так что вы, прям как дети малые...
12:33:23 18-04-2023
Вот дело правое. Если будут вакансии в конторах по отлову шовла - я пойду подрабатывать туда.
12:33:33 18-04-2023
Зоозащитники в переписке :смысл которой был такой: «Мы решили, что пёс не опасен и выпустили в естественную для него среду, а то что с ним потом происходит на улице — не наша забота.» Человека за убийство посадят в тюрьму, собаку поместят на пару недель в приют и затем опять на улицу((( Загрызай следующего, люди ни кто, собачки всё. Извините за эмоции