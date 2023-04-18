Закон о бездомных собаках хотят ужесточить после растерзания в Оренбурге мальчика

Специалисты поймали собак, загрызших ребёнка, но по закону их придётся вернуть на ту же улицу, где произошла трагедия

18 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Закон о гуманном обращении с животными необходимо пересмотреть, заявил в своём Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер, после того как в Оренбурге стая бездомных собак растерзала ребёнка.

"Трагедия ещё раз показала недостаточность инструментов, которыми располагает действующее законодательство. Животные, возвращённые на улицы городов, могут представлять опасность для людей. И если не предпринять меры сейчас, трагедия, которая потрясла всех нас, может повториться", – подчеркнул глава региона.

Паслер отметил, что ещё в 2021 году областное правительство отправляло предложение об ужесточении закона в правительство России, но, судя по всему, реакции не последовало. Теперь с инициативой выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов – он предложил умерщвлять тех собак, которых после отлова не забрали из приюта.

Напомним, 16 апреля бродячие собаки загрызли ребёнка. Мальчик гулял с другом, когда на них кинулись животные. Дети пытались спрятаться в гаражах, но не получилось. Как оказалось, стая неоднократно нападала на людей. В частности, ранее собаки набросились на девочку, теперь она проходит лечение.

В мэрии города уточнили, что специалисты поймали собак, растерзавших ребёнка. Однако животных придётся через три недели вернуть на ту же улицу, где произошла трагедия, – этого требует федеральный закон о гуманном обращении с бездомными животными.