Стала известна должность генерала Суровикина в Минобороны РФ после "исчезновения"

Генерал Сергей Суровикин перестал быть главнокомандующим ВКС РФ, но остался руководить координационным комитетом, пишет MK.ru.

"До сих пор занимает должность главы координационного комитета по вопросам ПВО при совете в МО СНГ, которую он получил ранее, будучи главнокомандующим ВКС РФ", - отмечает издание со ссылкой на данные на сайте Минобороны на 28 августа 2023 года.