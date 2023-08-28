Стала известна должность генерала Суровикина в Минобороны РФ после "исчезновения"
"Генерал Армагеддон" находится в краткосрочном отпуске
28 августа 2023, 15:25, ИА Амител
Генерал Сергей Суровикин перестал быть главнокомандующим ВКС РФ, но остался руководить координационным комитетом, пишет MK.ru.
"До сих пор занимает должность главы координационного комитета по вопросам ПВО при совете в МО СНГ, которую он получил ранее, будучи главнокомандующим ВКС РФ", - отмечает издание со ссылкой на данные на сайте Минобороны на 28 августа 2023 года.
Напомним, Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске.
Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова.
16:23:44 28-08-2023
Это после слов о проигрыше ?
21:03:34 28-08-2023
Наверное поменяли русского Суровикина на не русского. Задвинули по полной из за страха роста его авторитета в стране выше высших лиц правящего режима.