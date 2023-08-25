Собчак упомянула amic.ru в своем спецвыпуске про Пригожина
В ролик попал заголовок статьи про "пропажу" Дмитрия Пескова
25 августа 2023, 22:58, ИА Амител
Кадр из видео
Журналистка Ксения Собчак упомянула материал amic.ru в своем спецвыпуске про Евгения Пригожина для канала "Осторожно: Собчак". Заголовок статьи "Что за шумиха поднялась вокруг "пропажи" Дмитрия Пескова и куда он делся?" она показала в ролике.
Редакция amic.ru благодарит Ксению Анатольевну за внимание к нашему изданию. Мы продолжим стараться и будем и дальше радовать вас качественными материалами!
02:05:06 26-08-2023
а она кто ?
02:16:48 26-08-2023
Уровень за последнее время упал
09:35:23 26-08-2023
Собчак про нас сказала?! Сама?! Это невероятный и долгожданный успех!!! С нетерпением ждём когда про нас скажут Волочкова и Оленька Бузова (но в это вообще невозможно поверить)
10:03:21 26-08-2023
b32 (02:05:06 26-08-2023) а она кто ?... Он а очень известна своей известностью :)
10:05:37 26-08-2023
b32 (02:05:06 26-08-2023) а она кто ?... особа, приближенная к императору!