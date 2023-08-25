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Собчак упомянула amic.ru в своем спецвыпуске про Пригожина

В ролик попал заголовок статьи про "пропажу" Дмитрия Пескова

25 августа 2023, 22:58, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Журналистка Ксения Собчак упомянула материал amic.ru в своем спецвыпуске про Евгения Пригожина для канала "Осторожно: Собчак". Заголовок статьи "Что за шумиха поднялась вокруг "пропажи" Дмитрия Пескова и куда он делся?" она показала в ролике. 

Редакция amic.ru благодарит Ксению Анатольевну за внимание к нашему изданию. Мы продолжим стараться и будем и дальше радовать вас качественными материалами!

Ксения Собчак

Комментарии 5

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b32

02:05:06 26-08-2023

а она кто ?

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Гость

02:16:48 26-08-2023

Уровень за последнее время упал

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Алтаец

09:35:23 26-08-2023

Собчак про нас сказала?! Сама?! Это невероятный и долгожданный успех!!! С нетерпением ждём когда про нас скажут Волочкова и Оленька Бузова (но в это вообще невозможно поверить)

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Гость

10:03:21 26-08-2023

b32 (02:05:06 26-08-2023) а она кто ?... Он а очень известна своей известностью :)

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гонец из Пензы

10:05:37 26-08-2023

b32 (02:05:06 26-08-2023) а она кто ?... особа, приближенная к императору!

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