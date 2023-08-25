Собчак упомянула amic.ru в своем спецвыпуске про Пригожина

В ролик попал заголовок статьи про "пропажу" Дмитрия Пескова

25 августа 2023, 22:58, ИА Амител

Кадр из видео

Журналистка Ксения Собчак упомянула материал amic.ru в своем спецвыпуске про Евгения Пригожина для канала "Осторожно: Собчак". Заголовок статьи "Что за шумиха поднялась вокруг "пропажи" Дмитрия Пескова и куда он делся?" она показала в ролике.

Редакция amic.ru благодарит Ксению Анатольевну за внимание к нашему изданию. Мы продолжим стараться и будем и дальше радовать вас качественными материалами!