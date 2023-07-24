В Москве обнаружили обломки беспилотника
По предварительным данным, пострадавших нет
24 июля 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Обломки беспилотника обнаружили на проспекте Комсомольском, 17, в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По их предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работают правоохранители.
Ранее сообщили, что российские школьники могут с 1 сентября приступить к изучению основ применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.
10:03:54 24-07-2023
А ПВОшкики что говорят ?