В Москве обнаружили обломки беспилотника

По предварительным данным, пострадавших нет

24 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обломки беспилотника обнаружили на проспекте Комсомольском, 17, в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По их предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работают правоохранители.

Ранее сообщили, что российские школьники могут с 1 сентября приступить к изучению основ применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.